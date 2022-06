Juventus sempre più azzurra: altro nazionale alla corte di Allegri

La Juve ha messo tanta carne al fuoco ma la virata sul nazionale azzurro è decisa: può arrivare in bianconero.

Pogba di sicuro, Di Maria e Kostic più si che no, ma anche tanti altri innesti pronti per approdare in bianconero. Il mercato della Juve entra nel vivo, con indicazioni precise.

Allegri vuole ripartire dal 4-3-3, cerca esterni in grado di valorizzare la verve realizzativa di Vlahovic e soprattutto vuole farlo in fretta. La stagione atipica, con il Mondiale a stravolgere il calendario, spinge gli allenatori a chiedere di partire in ritiro con gruppi già completi, e in casa Juve si prova ad accontentare l’allenatore.

Il punto di partenza sarà quindi ripartire da alcune pedine già individuate dall’allenatore e soprattutto dargli quegli uomini in grado di fare la differenza, di giocare in verticale e di cambiare volto ad una squadra che nelle ultime stagioni non ha affatto convinto. Si partirà quindi da pedine già pronte a fare la differenza fin da subito, e in tal senso partirà l’assalto ad un calciatore che Allegri vuole con forza.

Juve, assalto al nazionale azzurro

La strada è tracciata e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per regalare le prime buone notizie ai tifosi bianconeri. Pare infatti che otre alle trattative già imbastite con diversi giocatori, Allegri sia determinato a chiedere ancora un esterno offensivo.

L’identikit è chiaro, perché l’allenatore vuole calciatori in grado di essere pericolosi in zona gol ma soprattutto veri e propri assistman per innescare Dusan Vlahovic. C’è un nome che potrebbe quindi essere al centro di una chiacchierata destinata ad aprire una vera e propria trattativa. La Juve infatti tornerà alla carica per Domenico Berardi, e sarebbe pronta ad accontentare il Sassuolo.

Il calciatore da parte sua sarebbe finalmente pronto all’esperienza con un top club e direbbe di sì ad una squadra che offrirebbe forse una delle ultime occasioni per provare a vincere. La base sarà attorno ai 30 milioni, il Sassuolo proverà a chiederne di più e i bianconeri ad alleggerire la cifra provando a inserire qualche contropartita. Si cercano quindi gli incastri giusti, ma la sensazione è che i bianconeri siano pronti all’assalto decisivo.