Colpo a sorpresa a centrocampo: tutto su Paquetà

Tutti pazzi per Paquetà dopo il prestigioso premio: spunta la prima offerta, e potrebbe davvero essere quella giusta.

Paquetà ha salutato la Serie A senza troppi rimpianti. La sua stagione al Milan non ha lasciato un gran ricordo nei tifosi, che hanno però ammirato la sua incredibile crescita al Lione.

Dopo la parentesi non fortunata nel nostro campionato, la sua carriera ha avuto una svolta con il passaggio al Lione. Il brasiliano in Ligue1 ha brillato offrendo grandi prestazioni con continuità, assist e gol. La stagione è stata così positiva da fargli incassare il premio di miglior straniero del campionato francese, e molti club hanno provato a sondare il terreno per capire come muoversi sul mercato.

Il Newcastle si è mosso per primo ma non ha trovato grosse aperture da parte del calciatore, mentre l’Arsenal ha effettuato un primo tentativo ma le cifre offerte non avrebbero del tutto convinto. Sbuca però un’offerta nuova, e potrebbe essere quella giusta per regalare al calciatore una esperienza da protagonista in un club che vuole vincere.

Paquetà, l’offerta è giusta: la nuova avventura può iniziare

Fra i tanti sondaggi effettuati dai club di Premier League, spunta un tecnico che vorrebbe con forza strappare Paquetà al Lione e ad una nutrita concorrenza. Pare infatti che Antonio Conte abbia chiesto al Tottenham di approfondire il discorso per portare a casa il fantasista brasiliano, perfetto per la sua idea di gioco.

Football London, portale che ha spesso anticipato le mosse degli Spurs, rilancia con forza la notizia, raccontando che la volontà del club sarebbe di intervenire nell’immediato per capire i margini di trattativa e la volontà del calciatore. Ciò che spaventa però è il prezzo, decisamente alto. In Italia nei mesi passati aveva pensato a lui la Juventus, pronta ad affrontare una vera e propria rivoluzione per la linea mediana del campo.

La valutazione sarebbe infatti di almeno 50 milioni di euro. Una cifra molto alta per quello che è stato lo straniero dal rendimento più altro in Francia, nonostante la presenza di elementi del calibro di Messi e Neymar. Già questo è un successo per Paquetà, e un gran biglietto da visita che potrebbe davvero rendere la trattativa una delle piste più calde di mercato.