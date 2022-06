Allegri è stato chiaro: non lo vuole più alla Juve, è scontro totale

Max Allegri spinge per la cessione: la Juve vuole accontentarlo, e in attesa dei primi colpi lavora su una esclusione eccellente.

Non c’è solo il mercato in entrata ad animare un mese di giugno caldissimo in casa Juventus. Il club sa bene che i nuovi innesti saranno commisurati anche alla capacità di vendere, e in tal senso arrivano i primi movimenti importanti.

Nella prossima settimana i bianconeri intendono chiudere gli arrivi di Pogba e Di Maria, e lavorano soprattutto su Cambiaso, per il quale c’è stato il sorpasso sull’Inter. Per chiudere i colpi però c’è da ragionare su un monte ingaggi altissimo, ritoccato al ribasso dopo i saluti a Dybala e Bernardeschi, ma ancora da far scendere.

In tal senso Allegri ha fatto le sue valutazioni. I nomi di calciatori che non rientreranno nel suo progetto sono diversi, e uno su tutti avrebbe già incassato il benservito da parte del club. L’operazione in uscita non è semplice, ma i club interessanti non mancano e dialogano con la Juventus e con il calciatore per capire come abbassare le richieste e tentare di arrivare alla stretta di mano.

Juve, la storia del calciatore è già finita: pronta una nuova avventura

L’operazione che intende fare la Juve non è affatto semplice. Sono i costi e i tempi stretti infatti a complicare le cose, perché c’è da accelerare e mettere insieme diversi pezzi di un puzzle abbastanza complicato.

La società sarebbe infatti intenzionata a mettere sul mercato Moise Kean, autore di una stagione, l’ultima, di sicuro ricca di difficoltà, e ormai totalmente chiuso dall’arrivo di Dusan Vlahovic. Per farlo bisognerà però esercitare prima il riscatto, fissato con l’Everton per una cifra di 28 milioni di euro. La Juventus proverà ad abbassare le pretese degli inglesi, consapevole delle difficoltà nell’incassare una offerta superiore alla cifra da investire.

A mettere il freno alla trattativa c’è anche l’ingaggio dell’attaccante, di sicuro non in linea con i parametri di molte società che vorrebbero tentare di chiudere il colpo. Resta quindi una sola strada per i bianconeri. Convincere l’Everton a trattare o spalmare l’acquisto del calciatore, magari dandogli una nuova opportunità. Allegri ci pensa, ma la sensazione è che l’avventura in bianconero di Kean sia destinata a chiudersi.