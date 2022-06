Elena Morali da capogiro: lato A esplosivo e messaggio ‘da censura’

Elena Morali accende questa prima parte d’estate. La modella e noto volto televisivo ha sorpreso i suoi fan con un set fotografico che la raffigura mentre si trova in piscina. Il post, nel giro di poco tempo, ha attirato a sè tantissimi fan. Tutti i followers della Morali, letteralmente impazziti, hanno lasciato tantissimi “like” e molti commenti sotto il post.

Elena Morali è uno dei volti televisivi più seguiti degli ultimi anni. Da quando nel 2010 ha partecipato alla “Pupa e il Secchione“, Elena Morali non è, di fatto, mai più uscita dalla TV. Sono, infatti, diverse le produzioni televisive a cui ha preso parte e molte di queste sono targate Mediaset.

Impegni che ha saputo conciliare con l’altra sua passione, ovvero posare innanzi alla macchina fotografica. Anche per questo la Morali risulta molto attiva su Instagram. Non è un caso, quindi che la morali sia seguita da moltissimi utenti e i suoi post ottengono un successo strepitoso.

Elena Morali, gli scatti in piscina sfidano la censura: fisico statuario!

Elena Morali non pubblica mai scatti con il freno a mano tirato. Instagram, infatti, è la piattaforma nella quale la modella si scatena e non poco. Le foto e i video che la raffigurano, infatti, ai limiti della censura. Una cosa, che, ad onor del vero, non sembra interessare moltissimo ai tantissimi fan che la seguono. Infatti, sono diverse le reazioni che arrivano sotto ogni post creato dall’ex Pupa de “La Pupa ed il Secchione”. I consensi sono sempre molto numerosi e questo è legato a doppio filo al numero di followers. Infatti, è seguita da oltre 1,5 milioni di utenti. Questo seguito, di certo, trae le sue origini dagli esordi della Morali in televisione.

Fan che l’hanno seguita anche nel corso della sua avventura a Colorado o anche nelle sue tante partecipazioni a reality, come, ad esempio, l’Isola dei famosi a cui ha preso parte nel lontano 2017. Ad ogni modo, Instagram sta diventando il suo vero e proprio mondo nel quale Elena Morali sembra muoversi in modo del tutto naturale. Proprio per questo, infatti, la modella non manca mai di pubblicare qualcosa di nuovo ogni giorno. L’ultimo post pubblicato consiste in 4 scatti che la vedono immersa nelle acque di una piscina. La modella indossa un costume rosa e bianco che mette in evidenza il suo fisico praticamente perfetto. I commenti non si sono lasciati attendere, così come la numerosa sfilza di “like”.