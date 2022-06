Scambio Milan-Bologna, affare in arrivo: Pioli accontentato

L’affare può far felici entrambi i tecnici: Milan e Bologna lavorano ad una trattativa che coinvolge diversi nomi.

Tempo di affari, di sondaggi, in un mercato che ufficialmente deve ancora partire ma è già ricco di chiacchierate, colpi di scena e di strette di mano.

I club lavorano per anticipare la concorrenza e soprattutto per preparare colpi immediati e arrivare alle date dei ritiri con gruppi completo. Nel Milan che sta per nascere il mercato sembra bloccato. In attesa di capire come si chiuderanno le trattative per Botman e Renato Sanches però ci sono tanti piccoli aggiustamenti che Maldini vuole fare nell’immediato.

In tal senso è stata avviata una chiacchierata con il Bologna per arrivare ad un calciatore interessante e funzionale per il gioco di mister Stefano Pioli. Il Bologna ci pensa, anche perché dal Milan potrebbero arrivare in cambio calciatori che farebbero fare un bel salto di qualità alla truppa di Mihajlovic, in attesa spasmodica di colpi e di rinforzi.

Milan e Bologna: la trattativa si accende

I rinnovi di Maldini e Massara lanceranno il mercato del Milan. Almeno quello dei grandi nomi, perché per altre trattative, soprattutto senza grossi esborsi economici, il lavoro è già avviato da tempo e potrebbe trasformarsi in trattative da chiudere al più presto. Il Bologna infatti avrebbe messo gli occhi su diversi calciatori rossoneri. Da Lazetic a Castillejo. Quest’ultimo in particolare piace molto, soprattutto qualora dovesse partire Orsolini. E intanto in casa Milan riflettono su alcuni calciatori del felsinei.

A Pioli non dispiacerebbe infatti tentate di portare a Milano l’esterno Dijks. Il calciatore, per caratteristiche, potrebbe dare spinta e qualità alla manovra rossonera, ma soprattutto farebbe rifiatare Theo Hernandez in una stagione che sarà ricca di impegni importanti.

I club riflettono quindi su una trattativa che potrebbe decollare ma a sbloccarla potrebbe essere solo la firma che i tifosi attendono già da troppo tempo. È quella che prima Maldini e poi Massara metteranno sul contratto per rinnovare il loro legame con il club. Da quel momento il loro lavoro entrerà nel vivo e non è da escludere che una serie di trattative già imbastite possano essere chiuse per creare un Milan ancora più forte e pronto a fare il bis in campionato.