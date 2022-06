Giulia De Lellis, il laccio trattiene a fatica il costume

Giulia De Lellis regina dell’estate: i tre scatti in costume la rendono magnetica e la community resta a bocca aperta.

Maiorca, Amalfi, Los Angeles, Istanbul. Sono solo alcune delle ultime mete per Giulia De Lellis. La vogliono proprio tutti, e nonostante l’estate sia iniziata, la splendida influencer continua a lavorare senza sosta.

La De Lellis è infatti una delle donne italiane più seguite sui social, e fin da giovanissima con una serie di brillanti intuizioni ha trovato su Instagram la sua consacrazione. Fin dai primi scatti ha conquistato tutti, ma ha dato vita anche ad altri brillanti progetti. Un libro di grande successo, la presenza al Grande Fratello e in altre trasmissioni in cui ha svelato qualcosa in più sulla sua vita privata.

Il mondo del gossip ha provato a raccontare qualcosa in più dei suoi amori, ma le curiosità e i progetti arrivano direttamente da una pagina Instagram dai grandi numeri e da seguito altissimo. Fra lavoro e momenti di relax arrivano infatti scatti che inchiodano allo schermo, e anche nel caso dell’ultimo post le arrivano migliaia di commenti, tutti di grande ammirazione.

Giulia De Lellis incantevole sui social

Cinque milioni e 200mila followers. Chi ama i numeri e si intende di social ha la dimensione di quale sia il seguito per la splendida influencer. Gli uomini la considerano una icona di stile. Le donne, soprattutto le più giovani, prendono spunto dai suoi look, chiedono consigli, la reputano un brillante esempio da seguire.

Il tutto si trasforma in una community dai grandi numeri che offre ai followers sempre nuovi scatti, spesso destinati a scatenare commenti e complimenti. È accaduto anche nel caso dell’ultima galleria, regalata ai followers in occasione di una partnership con una famosa marca di intimo e costumi. In bikini la De Lellis mostra un fisico pazzesco, un volto attraente e pose da modella.

Lo sguardo sensuale e l’eleganza non passano inosservate per i followers che in poche ore inondano la bacheca con centinaia di commenti. Fra cuori, parole d’elogio e complimenti di ogni tipo e da utenti che la seguono da molte nazioni, la galleria si trasforma nell’ennesima esplosione di reazioni. La De Lellis incassa, risponde e ringrazia. Del resto i social l’hanno resa famosa, e lei conosce tutti i segreti scatenando sempre la curiosità di chi attende sempre novità da una donna di grandissimo successo.