Milan, l’addio di Leao cambia tutto: ecco il top player al suo posto

Il Milan non vuole privarsi di Leao, ma se la cessione del portoghese andasse in porto si aprirebbero scenari clamorosi sul mercato

Il mercato del Milan può subire una vistosa accelerazione nei prossimi giorni, dopo che, dal termine del campionato, poco o nulla si era mosso, anche a causa del passaggio di proprietà che si sta concretizzando. La nuova era Red Bird è finalmente pronta a partire, con Gerry Cardinale che inizierà dai rinnovi di Maldini e Massara. La conferma dell’area tecnica è fondamentale per dare continuità al percorso di questi anni e per dare stabilità a una squadra laureatasi campione d’Italia. In realtà, il dt avrebbe comunque qualche perplessità su un budget per il mercato non particolarmente corposo (si parla di 50-60 milioni al massimo). Ma tutto potrebbe cambiare, se a lasciare fosse qualche big, e in particolare Leao, quello che ha più mercato di tutti e che ha la valutazione nettamente più elevata.

Milan, rivoluzione totale sul mercato: occhio al futuro di Leao

E’ chiaro che dovendolo chiedere a Maldini, Massara, e allo stesso Pioli, lo scenario della cessione di Leao non sarebbe minimamente da dover prendere in considerazione. Ma per il momento il rinnovo sembra ancora lontano e, considerando la scadenza nel 2024, bisogna valutare pro e contro di un braccio di ferro da portare avanti a stagione in corso. Il Milan vuole blindare il portoghese ma sa anche che se dovesse monetizzare una cessione, questo sarebbe il momento più opportuno. Gli estimatori non mancano, in particolar modo si parla di Psg e Manchester City. La richiesta è chiara: per meno di 100 milioni di euro Leao non parte. A quel punto, però, se la richiesta dovesse essere accolta, nelle casse del club pioverebbero tali soldi da poter cambiare totalmente volto alla squadra.

Milan, l’addio a Leao consegna il super tesoretto: Dybala e non solo nel mirino

Ci sarebbe indubbiamente più potere d’acquisto per andare all’assalto dei vari Botman e Renato Sanches, per i quali ci sono stati rallentamenti. Ma occhio anche a come sostituire Leao davanti, e le opzioni sarebbero di tutto rispetto. Per esempio, c’è un Paulo Dybala ancora senza squadra e che sembra più lontano dall’Inter. Accontentare le richieste di ingaggio della ‘Joya’ non sarebbe certo un problema a quel punto. L’alternativa maggiormente prospettica sarebbe Nicolò Zaniolo, per il quale la Roma continua a chiedere almeno 50 milioni, ma anche quella cifra sarebbe maggiormente attaccabile, se lo scenario che ipotizziamo andasse in porto.