Carolina Stramare bollente alla guida: vestita veramente poco

Look pazzesco alla guida del bolide: Carolina Stramare fa impazzire la community con foto e un video che lascia di stucco.

Ha stravolto il mondo dei social, ha conquistato gli appassionati di sport ed ha fatto capolino nel mondo dello spettacolo prendendosi immediatamente valanghe di complimenti.

Se pensate che stiamo esagerando, o ancora non conoscete chi sia Carolina Stramare, il consiglio è di dare un’occhiata alle sue foto o a quella di cui stiamo parlando. Dalle prime sfilate di moda ai concorsi più importanti, fino al palcoscenico di Miss Italia, la splendida Carolina Stramare ha incassato immediatamente consensi da parte del pubblico maschile.

Poi la sua partecipazione ad Helbiz che l’ha resa famosissima per gli appassionati di calcio, conquistati da un fascino che rapisce e lascia a bocca aperta. Fisico giunonico, capelli scuri, occhi di ghiaccio. La Stramare incanta, e chiaramente sui social ha incassato una valanga di followers che attendono sempre nuovi scatti.

Carolina Stramare alla guida è stratosferica

Non si tratta più solo quindi di una sorpresa, ma di una donna che si sta affermando con grandissimo successo nel mondo dello spettacolo. Fra presenze in tv, il mondo del gossip che ha provato pure ad approfondire un presunto flirt con Vlahovic senza trovare conferme, e le chiamate in arrivo dai grandi marchi di moda, il suo seguito è in costante e clamorosa crescita.

Le ultime immagini non hanno infatti bisogno di grossi commenti. Fra foto con abiti firmati, istantanee durane i suoi lavori e nei momenti di relax, arrivano dei filmati su Instagram che alimentano il suo seguito. I fan sono infatti rimasti letteralmente folgorati da una delle tante Instagram stories in cui la splendida modella e showgirl si è mostrata alla guida di un super bolide.

Le forme splendide emergono in un filmato che è solo l’ennesima testimonianza di quanto gli italiani si siano accorti di una donna bellissima e non abbiano neanche per un attimo smesso di seguirla. Basta dare un’occhiata ai numeri di una pagina social in costante crescita e alle valanghe di like e cuoricini presenti in ogni foto. Resterete con la bocca aperta per una serie di scatti in cui emerge un fascino travolgente, una bellezza unica destinata a diventare di certo una presenza fissa nel mondo dello spettacolo in Italia.