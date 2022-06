Melissa Satta baciata dal sole ma è il mini bikini a togliere il fiato

Melissa Satta baciata dal sole e bella come non mai: il mini bikini che indossa è da togliere decisamente il fiato. Una bellezza incredibile quella della nativa di Boston che fa vedere a tutti chi è che “comanda” sui social network: FOTO da sballo

Se avete una gran voglia di farvi venire mal di testa non vi dovete affatto preoccupare perché a breve vi mostreremo un vero e proprio capolavoro firmato dall’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Anche in questa occasione siamo rimasti decisamente senza parole: lasciamo a voi un giudizio in merito alla sua ultima opera d’arte che sta mandando in estasi Instagram

Melissa Satta, bellezza incandescente: baciata dal sole

Come potrete notare più avanti il sole bacia le più belle: in questo caso è toccato anche a lei. Anzi, in realtà è sempre così quindi non è una cosa di cui ci meravigliamo molto. Se pensavate che la Satta aveva fatto vedere a tutti il suo magnifico repertorio vi siete sbagliati di grosso. Ha ancora, in riserva, tante cartucce da sparare. L’ultima lo ha fatto proprio nelle ultime ore con un nuovo post che sta avendo il successo che merita sul suo profilo ufficiale Instagram. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro. Anche in questa occasione non sono rimasti affatto delusi dal contenuto che a breve vi mostreremo. Anzi, possiamo affermarvi che in questa occasione ha decisamente esagerato. Sia chiaro, ovviamente nella maniera positiva possibile. Un mini bikini che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Davvero non abbiamo parole per poter descrivere la sua straripante bellezza. Adesso mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Melissa Satta, bikini esagerato: fisico super – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incandescente e bollente che mai. La Satta ci mostra, nuovamente, la sua collezione di costumi. In questo caso fa vedere un doppio petto che ci fa sudare solamente a guardarlo. Un fisico che raggiunge assolutamente la perfezione. Occhi chiusi e sguardo rivolto verso l’alto. Capelli bagnati ed abbronzatura al top. In attesa di capire se ci sarà ancora al ‘Club’ della prossima stagione su ‘Sky’, vi regaliamo questa perla. Non è finita qui visto che la sua estate ancora deve iniziare ed altre entusiasmanti foto ci attendendo.