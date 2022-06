Milan, esordio con l’Udinese ed affare: Maldini vuole un bianconero

Milan, nelle ultime ore è stato diramato il calendario ufficiale della stagione 2022-23 del prossimo campionato di Serie A. I rossoneri, campioni di Italia, giocheranno la loro prima partita in casa allo stadio ‘San Siro’

Gli avversari saranno i friulani che sono pronti a mettersi in mostra e mettere nuovamente in difficoltà il Diavolo, proprio come fecero lo scorso anno con delle buone prestazioni, sia all’andata che al ritorno. Oltre al match che si disputerà verso la metà del mese di agosto, si giocherà un altro incontro attorno ai tavoli: il direttore tecnico, Paolo Maldini, tenterà l’assalto ad un bianconero che interessa (e non poco) alla società di via Aldo Rossi.

Milan, esordio stagionale con l’Udinese

Nonostante il campionato sia terminato da pochissime settimane, nelle ultime ore si è ritornato a respirare nuovamente il clima della Serie A. Nella giornata di venerdì 24 giugno è stato diramato il calendario ufficiale della prossima stagione. Tutte le squadre, ovviamente, hanno voglia di mettersi in mostra. In particolar modo chi è ritornato in A dopo svariati anni e chi invece si ritrova, per la prima volta nella sua storia, in un torneo completamente nuovo. E’ anche l’occasione per alcuni team di riscattarsi e di fare decisamente meglio dello scorso anno. C’è anche chi, però, ha intenzione di riconfermarsi, pur sapendo che non sarà affatto semplice visto che le concorrenti sono pronte a rinforzarsi sul mercato. Il Milan campione di Italia ospiterà l’Udinese del nuovo allenatore, Andrea Sottil. Una partita che si disputerà decisamente a viso aperto. Non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori. In particolar modo tra i dirigenti visto che, l’obiettivo dei lombardi, è un calciatore che milita tra le fila dei bianconeri e che, proprio a loro, ha dato un dispiacere enorme la passa stagione.

Milan, Udogie pronto per l’esordio in campionato…contro l’Udinese?

Proprio Destiny Udogie, lo scorso anno, segnò il gol del definitivo pareggio allo stadio ‘San Siro’ scatenando le polemiche da parte dei calciatori di casa e della panchina per un suo possibile tocco di mano nell’accompagnare il pallone in rete. A prescindere da quell’episodio, però, effettuò una grande partita risultando anche il migliore in campo della sua squadra con una prestazione super.

Merito sicuramente di chi lo ha allenato in passato come Gotti e Cioffi. Che il suo nome venga accostato nuovamente al Milan non è affatto una novità, ma adesso le cose si possono concretizzare. Il classe 2002 si farà trovare pronto per l’esordio in campionato, ma con quale maglia?