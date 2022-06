Allegri ha dato il suo ok: ecco il nuovo terzino bianconero

La Juve ha scelto e ha praticamente chiuso il colpo: rivoluzione in atto sulle corsie, arriva un nuovo importante innesti.

C’è una data che in casa Juventus sarà importantissima, e per Allegri probabilmente cruciale e fondamentale in una lunga carriera.

L’allenatore non vuole e non può più sbagliare dopo una stagione tutt’altro che soddisfacente al ritorno a Torino, e nel giorno del raduno bianconero, sempre più vicino, vorrebbe già conoscere alcuni calciatori della lista consegnata alla società. Non ci sono solo i nomi di Pogba, Di Maria e Kostic. Sullo sfondo, ma non in ordine di importanza, restano gli italiani Zaniolo e Berardi, e magari Koulibaly qualora l’assalto a De Ligt del Chelsea sia da non poter rifiutare.

Restano però altre pedine che di certo saranno fondamentali per ringiovanire la squadra e far partire un nuovo ciclo. Tra queste c’è il nome di un esterno che è davvero vicino ai bianconeri, e che Allegri segue da tempo. La concorrenza è alta, ma l’accelerazione della Juve è stata forte, e il colpo sarebbe praticamente chiuso. Manca qualche dettaglio ma c’è fiducia, e, per Allegri, la trattativa è da considerare importantissima in vista della nuova stagione.

Juve, colpo in chiusura: arriva l’esterno

Max Allegri è stato chiaro. Ci sono dei ruoli da coprire, con una lista di calciatori da prendere senza pensarci troppo e un’altra con i nomi di chi farebbe comunque al caso della sua squadra. Fra le tante caselle da coprire c’è tutta la fascia sinistra, in un 4-3-3 che sarà di certo il nuovo modulo cucito addosso ai bianconeri per la prossima stagione.

I nomi di Kostic e Di Maria sano da tempo in circolazione, ma anche in difesa, sulla stessa corsia, sono previste novità. Alex Sandro non ha infatti la continuità vista nei primi anni in Serie A e Pellegrini non è da considerare un titolare. Ecco perché il nome fatto dal tecnico è quello di Cambiaso. Alla prima stagione al Genoa il calciatore ha impressionato, e sono tanti i club su di lui.

I liguri hanno incassato richieste da Inter, Bologna e Atalanta, ma al momento i bianconeri sarebbero in vantaggio. L’esterno accetterebbe di corsa, e i contatti con il Genoa si sono intensificati per trovare la chiave giusta. Il colpo sarebbe infatti vicino alla chiusura, e nella prossima settimana, con Cambiaso e Pogba vicinissimi, e il discorso Di Maria da chiudere con il sì definitivo o con la rottura delle trattative, la nuova Juve inizierà a prendere forma.