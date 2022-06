Cristina Buccino, la temperatura si alza: look da togliere il fiato

Ancora un altro grande successo firmato da Cristina Buccino. Non è affatto un mistero che quando la nativa di Castrovillari decide di pubblicare qualcosa di nuovo sul suo profilo ufficiale Instagram è sempre una festa per tutti quanti noi

Continuiamo a rimanere, decisamente, senza parole quando la 36enne decide di postare qualcosa di nuovo e che rallegra i suoi follower. Anche in questa occasione ha dimostrato di essere all’altezza della situazione con uno scatto che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando vi invitiamo a rimanere qui con noi per vedere la sua opera d’arte che merita decisamente.

Cristina Buccino, troppa qualità in una sola foto

Come riportato in precedenza, quando si parla di lei le temperature aumentano ulteriormente. Non basta il caldo afoso che il nostro paese sta attraversando e vivendo, adesso ci si mette anche l’ultimo post della Buccino a condizionare decisamente il clima. Sia chiaro, questa non è altro che una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro che un suo post per poter lasciare il più che meritatissimo “like” ed anche commento di approvazione. Proprio come hanno fatto la maggior parte dei suoi follower ed anche amiche che si sono dovute, per forza, inchinare dinanzi alla sua straordinaria bellezza che non ha assolutamente bisogno di ulteriori commenti. Una quantità di “cuoricini” sta continuando a ricevere. In realtà non è un mistero visto che la modella fa sempre questo tipo di effetto. Sappiamo benissimo che, con tutte queste parole, stiamo notevolmente alzando il vostro livello di curiosità. Non ci resta che dirvi una cosa: siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Posa “caliente” in auto: top e gonna decisamente da infarto – FOTO

Ovviamente la parola “caliente” non poteva che essere un riferimento al fatto che la stessa si trova ancora in Spagna. Direttamente dall’isola di Ibiza anzi, dalla sua auto, la nostra Cristina ci mostra una foto che non ha assolutamente bisogno di parole. Delle gambe semplicemente favolose e ben allenate. Una gonna fin troppo corta ed un top pronto ad esplodere per via del suo lato ‘A’ decisamente incandescente. Davvero un post che merita di essere visto e rivisto più volte e soprattutto con la massima attenzione.