Sara Croce, il vestito è fin troppo trasparente: forme incontenibili

L’ultimo post pubblicato da Sara Croce non ha alcun bisogno di essere commentato né altro. Davvero abbiamo finito le parole per poter descrivere la sua straordinaria ed infinita bellezza che, anche questa volta, ci ha spiazzato completamente. Guardare per credere – FOTO

Una immagine che non ha alcun bisogno di presentazione. Se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare perché siete capitati nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Inutile ribadirvi che sta continuando a ricevere una quantità di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti quanti i suoi follower che sono rimasti decisamente senza parole dopo la sua ultima opera d’arte.

Sara Croce, bellezza incontenibile: il verde fa da cornice

Ancora un altro grande successo firmato da Sara Croce. La classe ’98 davvero continua a farci rimanere senza parole. Non potrebbe essere altrimenti visto che il contenuto che ha postato nelle ultime ore non ha bisogno di essere commentato né altro. Siamo in serie difficoltà quando si parla di lei: davvero abbiamo finito tutte le parole positive che la riguardano. Quando l’argomento principale è la nativa di Bergamo tutto il resto passa in secondo piano e diventa superfluo. Una gioia per i nostri occhi che non stavano aspettando altro che vedere un suo nuovo post per poter lasciare il più che meritato “like” ed anche commento di approvazione. in questa occasione ci ha fatto perdere completamente la testa visto che il su vestito è al limite del trasparente ed in pratica si vede quello che ci interessa maggiormente. Per non parlare di quelle forme che definire “incontenibili” è assolutamente troppo poco. Sappiamo benissimo che ci siamo allungati fin troppo con le parole e con i complimenti. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Non vi resta altro che rimanere comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Sara Croce, vestito che non trattiene le sue forme: che spettacolo FOTO

Lo sguardo sempre più serio e sensuale che mai. Un vestito nero che le dona a pennello e che mette in risalto le sue straordinarie ed infinite forme che meriterebbero un articolo a parte. Un lato ‘A’ decisamente prorompente ed il verde che le fa da cornice. Tutto questo per presentare l’evento degli anni 80 di una nota azienda conosciuta in Italia. La madrina non poteva che essere la ‘Bonas‘ di ‘Avanti un Altro’.