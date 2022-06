Con l’olandese vicino al Newcastle, la dirigenza rossonera ha individuato il piano B: Pioli è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore.

Giorni frenetici in casa Milan, dove a tener banco non sono solo i rinnovi di Maldini e Massara ma anche il mercato rossonero che stenta a decollare. Oltre al complicato affare legato a Renato Sanches, il Milan si è visto sfuggire un obiettivo seguito da tempo: Sven Botman infatti sarà un nuovo giocatore del Newcastle.

Gli inglesi sono dunque riusciti a strappare alla concorrenza l’olandese che da tempo aspettava una risposta, mai arrivata, dai neo campioni d’Italia. Ora però il Milan per smuovere un pò la situazione, dovrà prima di tutto ufficializzare i rinnovi di Maldini e Massara, dopodiché si potrà operare in maniera concreta sul mercato per cercare di regalare a Pioli una rosa fin da subito competitiva per poter difendere lo scudetto.

Calciomercato Milan: il piano B dopo il mancato arrivo di Botman

Il piano B in casa Milan non manca di certo; fin da Gennaio, quando il difensore danese Simon Kjaer fu costretto a fermarsi per la rottura del crociato, il Milan si attivò subito nel tentativo di trovare il rimpiazzo giusto in quella posizione, trovando poi in Kalulu il jolly difensivo. L’obiettivo però di questa nuova stagione è quello di alzare il livello di competitività della rosa.

Il mancato arrivato di Botman ha spianato a strada per diverse alternative di ottimo livello: Evan Ndicka è da tempo uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, con il francese che è reduce da grandi stagioni in Germania. Forza fisica, abilità nel gioco aereo e ottima impostazione dal basso, rendono per caratteristiche il giocatore giusto da affiancare a Tomori. Il Milan però ha anche sondato anche altre piste, tra cui quella di William Saliba, reduce da una ottima stagione al Marsiglia, anche se bisognerà capire cosa vorrà fare l’Arsenal. Altro nome su cui bisogna stare attenti è quello di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale del Borussia Dortmund che si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 Giugno. Sembra essere più che viva la pista che porta al ritorno di Francesco Acerbi con il club meneghino fortemente interessato al cartellino del giocatore della Lazio. Per il classe 1988 potrebbe esserci quindi un ritorno a Milano dopo aver vissuto un’esperienza non facile in rossonero. Attenzione dunque alle prossime settimane, dove ci si aspetta una reazione del Milan sul mercato.