Miriam Leone è d’oro: tacchi da urlo e panorama offuscato

Miriam Leone semplicemente fantastica. Il suo ultimo post non poteva assolutamente passare inosservato visto che su Instagram non si sta parlando d’altro se non della foto che ha deciso di pubblicare nelle ultime ore

Un vero e proprio successo da parte dell’ex Miss Italia, non potrebbe essere altrimenti. A dire il vero il panorama che fa da cornice passa, inevitabilmente, in secondo piano. Non potrebbe essere altrimenti, con tutto il rispetto per il cielo soleggiato e per il mare che fa da cornice, ma quando vediamo come protagonista una delle donne più belle italiane tutti quanti noi ci immobilizziamo e non sappiamo davvero cosa dire. Come in quest’ultima foto.

Miriam Leone, semplicemente incantevole: scatto di fuoco

Ogni volta che la bellissima catenese decide di aggiornare ulteriormente il suo profilo ufficiale social, con degli scatti che davvero fanno venire i brividi, i suoi follower rimangono sempre pietrificati. La reazione è sempre quella: difficoltà a parlare e temperatura che inevitabilmente sale. Già il caldo fa la sua parte, ma Miriam Leone non scherza affatto e fa il suo. Per chi non ha capito di cosa stiamo parlando non deve assolutamente preoccuparsi visto che, tra qualche rigo, potrete ammirare la sua ultima opera d’arte che ha deciso di pubblicare sui social e che sta avendo un grandissimo e meritato successo. Non è un mistero che la sua foto sta raccogliendo una quantità infinita di “like” da parte dei suoi follower. Così come per i commenti di approvazione da parte dei suoi fan ma anche delle sue colleghe che non hanno potuto fare altro che inchinarsi alla sua incantevole bellezza che emana ogni volta. Anche in questa occasione fa vedere a tutti di che pasta è fatta. Siamo lieti di annunciarvi che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con tanta ansia.

Miriam Leone, panorama mozzafiato ma lei lo è di più – FOTO

Come vi avevamo riportato in precedenza il panorama fa assolutamente la sua parte, ma lei decisamente di più. Dei tacchi ed un vestito d’oro che fanno brillare i nostri occhi. Delle forme incontenibili che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Uno sguardo sempre più sexy e incantevole come solamente lei sa fare. Capelli rossi mossi dal venticello che rende il tutto ancora più speciale. Il tutto sotto la firma della bellissima Miriam.