Ursula Corberó saluto piccante a Madrid: tutto troppo aderente

Ursula Corberó incanta sui social: i followers si moltiplicano e il motivo è chiaro negli ultimi scatti, semplicemente sensazionali.

Ursula Corberó non smette mai di stupire. Sono in pochi ormai a non conoscerla, ma per chi ancora non sa chi sia la splendida attrice, è il suo ruolo nella Casa di Carta a chiarire la sua identità.

La splendida protagonista di una delle serie tv più viste della storia ha interpretato i panni di Tokyo. Un volto attraente e misterioso, uno sguardo perfetto per il suo ruolo e un fisico da top le hanno regalato un grosso seguito, spunto di certo dalla popolarità della serie tv.

Nei panni di Tokyo è stata forse il personaggio più amato è discusso, ha conquistato gli appassionati della celebre saga, ed ha strappato applausi e lacrime. La curiosità ha spinto quindi i fan di tutto il mondo a cercarla sui social e a seguirla. Chi lo ha fatto, e sono tantissimi a giudicare dai numeri, ha scoperto un altro lato di una donna bellissima, che ad ogni scatto incassa migliaia di complimenti e reazioni di ogni tipo.

Ursula Corberó è sensazionale: gli scatti travolgono la community

Sguardo magnetico, fisico da modella, stile ed eleganza. Ursula Corberó dopo la popolarità incassata nel ruolo di Tokyo ha incassato un boom di chiamate. Non solo dal mondo del cinema e dello spettacolo, ma anche in tv, dai famosi brand di moda, da importanti tabloid che l’hanno scelta per una serie di copertine già iconiche.

Sono i numeri infatti a testimoniare la sua popolarità, ormai planetaria. Ursula Corberó ha infatti più di 24 milioni di followers che la seguono da ogni parte del mondo e commentano foto e video in una pagina che è molto attiva.

Prima di lasciare Madrid, la splendida attrice ha salutato con una galleria da 6 scatti davvero incredibile. Vestiti strettissimi, un primo piano magnetico e look da sogno hanno attirato come spesso accade i fan che non hanno perso l’occasione per rispondere. Sono quasi 4mila i commenti. Un numero di grande rilievo che fotografa in pieno il suo successo.

Fra i commenti sbucano anche quelli dei vip, fra cui i complimenti in arrivo da Camila Cabello. Bellezza, fascino, notorietà. Ursula Corberó è ormai una delle donne più famose al mondo, e quella interpretazione da bella e dannata nei panni di Tokyo resterà a lungo nel cuore degli appassionati di cinema.