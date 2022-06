Il costume non copre quasi nulla: la bellezza della Canalis è illegale

Elisabetta Canalis non smettere mai di stupire. L’ex velina continua ad ammaliare i suoi numerosi fan con post sempre più da capogiro. I followers sono rimasti senza fiato alla vista dell’ultimo set fotografico pubblicato dalla modella sarda. Tantissimi I “like” e I commenti pervenuti sotto al post.

Continuare a stupire sembra essere diventata una prerogativa di Elisabetta Canalis. L’ex velina, infatti, non smettere di mostrarsi in modo nuovo alla sua fortissima schiera di fan che la segue sui social. Un successo che di certo affonda le sue radici dai suoi trascorsi televisivi. Elisabetta Canalis, senza alcun dubbio, è una delle veline più note, se non quella più famosa in assoluto. Del resto ha segnato un’epoca, entrando di prepotenza nel cuore del pubblico della TV generalista.

Elisabetta Canalis è stata una “sorta” di figura rivoluzionaria del panorama televisivo. La sua storia con Christian Vieri, infatti, ha dato vita al famoso connubio “velina-calciatore” che ha caratterizzato, per molto tempo, i programmi televisivi e, soprattutto i moltissimi giornali di gossip. Nonostante siano passati alcuni anni, però, la Canalis sembra essere ancora una delle più amate dagli italiani.

Elisabetta Canalis, che scatto da sogno: il costume mostra tutto!

Elisabetta Canalis è seguita da oltre 3,3 milioni di followers. Un numero pazzesco che ha ancora dei margini di crescita molto ampi. Del resto, la modella è molto attiva sulla nota piattaforma e questo fa piacere ai tantissimi followers. La sarda, infatti, pubblica un nuovo scatto ogni giorno e, a volte, può capitare che le foto o i video salgano a due nello stesso giorno. Questo non fa altro che contribuire alla “presa d’assalto“, da parte dei fan, del profilo dell’ex velina. Non è solo un caso che i “mi piace” sono numerosissimi e non è un caso che i commenti siano sempre ricchi di complimenti all’indirizzo della Canalis.

Infatti, nell’ultimo post pubblicato, la modella si trova attualmente al mare. Ovviamente sta sfoggiando diversi bikini Tra questi c’è anche quello che sta indossando nell’ultimo set fotografico dell’ex velina. La modella, infatti, veste un bikini letteralmente aperto nei lati. Queste aperture consentono di poter ammirare il fisico totalmente perfetto della modella sarda. Uno spettacolo per gli occhi come riportato da qualche fan su Instagram. “Splendida”, “Sei perfetta”, “Sei unica“, sono solo alcuni esempi che è possibile leggere nei commenti presenti nell’apposita sezione sotto al post creato dalla sassarese. Un risultato che pone ancora una volta la Canalis in copertina.