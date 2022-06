Inter beffata da Conte: scippa il colpo che sembrava fatto

L’Inter è già coinvolta nella nuova sessione di calciomercato. Beppe Marotta sta valutando tutte le opportunità per carpire quali profili possano fare al caso del sodalizio nerazzurro. Il cercato, però, nasconde, spesso, delle insidie. Alcuni colpi, anche già, quasi, fatti, possono essere messi in discussione dall’intromissione nelle trattativa di altri club.

Il mercato comincia già a imperversare. L’estate è la stagione delle trattative di calciomercato, e questa non è una notizia. La notizia, però, è da ricercarsi nel fatto che il campionato comincerà con grande anticipo rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Questo, senza alcun dubbio, influenzerà i tempi delle trattative. C’è una certa frenesia in questi giorni che, nelle precedenti stagioni, potevano essere considerati “abbastanza tranquilli” sotto questo punto di vista. Infatti, molti club stanno già ufficializzando i colpi o accelerando le trattative in corso.

Anche Beppe Marotta è impegnato in tal senso. L’amministratore delegato dei vicecampioni d’Italia sta lavorando già da alcune settimane per rinforzare il club nerazzurro. In questi giorni, chiaramente, sta tenendo banco la situazione legata all’approdo ad Appiano Gentile di Paulo Dybala. La trattativa tra l’Inter e l’entourage del giocatore sta andando avanti a ritmi serratissimi. La fumata bianca, però, tarda ancora ad arrivare.

Inter, rischio beffa: a Conte piace molto Bremer!

La trattativa per portare la “joya” nella Milano di sponda nerazzurra non è l’unica che Marotta sta portando avanti. Infatti, si sta lavorando anche per definire il colpo Bellanova e il trasferimento dall’Empoli di Asllani. Questi, quindi sono giorni molto intensi per Beppe Marotta che, in un modo o nell’altro, spera di chiudere almeno uno dei due affari in positivo. Un altro obiettivo, su cui l’ad interista sta lavorando da alcune settimane, è Gleison Bremer. Il roccioso difensore del Torino è uno dei profili più interessanti che offre questa sessione di mercato. Il giocatore piace tantissimo all’Inter. La trattativa tra le parti sembra molto avanzata, ma le insidie, comunque, restano dietro l’angolo.

Il buon Giovanni Trapattoni ricorda sempre che non si deve dire gatto se non lo si ha nel sacco. In tal senso, non è possibile sbilanciarsi molto su una trattativa di mercato se non l’affare non è definito. Lo stesso si può dire nel caso del colpo Bremer-Inter. Infatti, il giocatore piace anche al Tottenham. Antonio Conte vorrebbe il difensore brasiliano alle sue dipendenze per quanto concerne la prossima stagione. Tutto è in divenire. Il mercato diventa sempre più rovente, di pari passo con l’andamento delle temperature metereologiche.