Claudia Ruggeri, relax bollente: il ‘selfie’ annichilisce tutti

Claudia Ruggeri, in questa domenica caldissima, ci regala un’altra incantevole foto. In realtà ne avevamo molto bisogno e come un fulmine a ciel sereno è arrivata quella immagine che ci ha completamente svoltato la giornata

Un altro capolavoro, una vera e propria opera d’arte. Chiamatela come volete voi, ma quando si tratta della nostra ‘Miss‘ preferita siamo sempre aperti a pareri positivi ed altro. Direttamente dal suo account ufficiale Instagram arriva una foto che ci manda definitivamente ko e che non ha alcun bisogno di presentazione né di altro. Se non ci credete allora vi sfidiamo a guardare il tutto: buona visione a tutti quanti voi – FOTO

Claudia Ruggeri, selfie invincibile: sguardo troppo sexy

Cosa c’è di meglio per trascorrere una domenica di relax? Ovviamente una bella giornata passata al mare in compagnia di amici, qualche drink e magari vedere una nuova foto di Claudia Ruggeri su Instagram che puntualmente è arrivata. Proprio nelle ultime ore la ‘Miss’ di ‘Avanti un Altro’ ha voluto aggiornare il suo canale ufficiale social con una foto delle sue che non poteva mai passare inosservate e che merita di essere vista e rivista in moltissime occasioni. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative, davvero non sappiamo cosa dire in merito se non farle tantissimi complimenti per quello che ci ha regalato. Per il resto dobbiamo solamente alzarci in piedi ed applaudirla per averci regalato una nuova gioia. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo un successo incredibile. Una quantità di “like” importante da parte dei suoi follower ed anche di commenti d’approvazione. Tanto è vero che spunta anche il cuoricino della sua amica/collega Laura Cremaschi che ha apprezzato moltissimo la foto. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia.

Domenica bestiale in compagnia della nostra ‘Miss’ – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente e sensuale che mai. Semplicemente lei: Claudia Ruggeri. Una immagine che sta già facendo il giro dei social. Per molti potrebbe essere anche una foto “semplice”, ma quando si parla di lei di “semplice” non c’è assolutamente nulla. Sguardo fin troppo sexy che fissa l’obiettivo della fotocamera, braccio destro alzato in aria e t-shirt comoda per affrontare questa giornata in famiglia nella sua abitazione. Alla prossima puntata con Claudia Ruggeri, pronta ad emozionarci con una nuova immagine sul suo account social.