Melissa Satta magnetica, vestito corto e scollatura esagerata

Melissa Satta coglie ancora una volta alla sprovvista i suoi tantissimi fan che la seguono su Instagram. L’ex velina ha pubblicato, qualche ora fa, un set fotografico che hanno fatto esplodere le reazioni dei tantissimi fan che hanno riempito di “like” e di commenti ricchi di complimenti per la modella sarda.

Dopo una stagione televisiva che l’ha vista impegnata negli studi di Sky Sport ad introdurre i temi delle giornate della Serie A nel corso dell’intera stagione sportiva. Un percorso che ha contribuito all’audience di Sky e soprattutto ha contribuito all’ulteriore crescita di followers sul suo profilo Instagram. Melissa Satta, di certo, non ha bisogno di presentazioni.

La sua storia depone in suo favore. I suoi esordi a “Striscia la Notizia” le hanno permesso di entrare subito nel cuore del grande pubblico generalista. Quello stesso pubblico che, tuttora, rappresenta lo zoccolo duro dei followers che la seguono su Instagram. Numeri da capogiro, numeri pazzeschi che la rendono una delle modelle maggiormente seguite sul noto social network. Un dato che è giustificato anche dall’attività dell’ex velina che si dimostra piuttosto attiva sulla piattaforma.

Melissa Satta, stupisce su Instagram: scollatura da sogno!

Melissa Satta vanta un seguito di oltre 4,7 milioni di followers. Un numero che, nonostante la caratura del personaggio, è in crescita continua per via della quantità di post pubblicati con una certa frequenza. Nuove foto e nuovi video, infatti, sono all’ordine del giorno. Infatti, nuovi post vengono creati quotidianamente e, ogni giorno, i fan non perdono mai l’occasione di far sapere alla Satta cosa ne pensano dei suoi post. Sono, infatti, molto numerosi i consensi che la modella riesce a strappare alla sua platea. Qualcosa di incredibilmente “meraviglioso”. Un coinvolgimento generale che, di certo, induce l’ex velina a pubblicare sempre cose nuove.

Nell’ultimo post pubblicato, ad esempio, Melissa Satta è protagonista di un set fotografico. La modella è protagonista di oltre quattro foto. Nelle immagini la Satta indossa un abito lungo che arriva fino alle ginocchia. Il vestito, infatti, lascia scoperta l’altra metà delle gambe. Questa, però, non è l’unica cosa scoperta. Infatti, il capo d’abbigliamento, presenta un’apertura molto profonda all’altezza del decollète. Qualcosa che, di fatto, non è di certo passata inosservata ai tantissimi followers che hanno commentato il post. Fin dalle prime ore successive la pubblicazione, infatti, sono stati centinaia i messaggi rilasciati da parte degli utenti. “Sei stupenda“, questo uno dei tanti commenti arrivati.