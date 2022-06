Jovana Djordjevic esagerata: tacchi da urlo e spacco infinito

Jovana Djordjevic con il suo ultimo post su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan; pioggia di like e commenti per l’ex neufraga

Fresca di partecipazione all’Isola dei Famosi, la ex moglie del calciatore Filip Djordjevic ha fatto impazzire i fan con il suo ultimo post su Instagram. Un binomio tra calciatori e modelle che persiste da anni non solo in Italia ma in questo caso anche in Serbia.

I due si sono conosciuti quando l’attaccante serbo ai tempi giocò in Francia, al Nantes. Quando il giocatore sposò la causa Lazio nell’estate del 2014. La giovane coppia hanno vissuto insieme il loro periodo a Roma. La modella, madre anche di due figli, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma per la terza volta per l’amore che la lega al marito: “Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.

Jovana Djordjevic, il post che fa impazzire i fan!

Grazie al suo fascino ed alla sua bellezza, la modella serba Jovana Djordjevic è considerata una delle più note influencer al mondo. Il fascino dei suoi occhi e la bellezza del suo viso hanno fatto breccia nei cuori di migliaia di fan! Il post Instagram pubblicato nelle scorse ore non fa altro che confermare l’attitudine della giovane modella nell’essere una delle influencer di maggior impatto. I primi commenti sono estremamente positivi e colpiscono in maniera piuttosto chiara, con la modella che dopo l’avventura all’Isola dei Famosi si è concessa una vacanza da sogno ad Ibiza, luogo comune dove personaggi dello spettacolo e non solo spesso si ritrovano.

La notorietà ha da sempre accompagnato la vita della Djordjevic; infatti da giovanissima, appena 18enne, fu eletta miss Fashion TV, uno dei programmi di maggior successo in Serbia. In Italia, la coppia Djordjevic è sempre stata una delle più seguite tra sport e spettacolo. L’ex marito Filip Djordjevic in Italia lo conosciamo per aver vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona. Il bomber serbo ha collezionato in Italia tra Serie A e B la bellezza di 137 presenze e 31 gol totali. Soprattutto i tifosi del Chievo Verona avranno un ricordo particolare del calciatore dato che nell’estate dell’anno scorso, quando per questioni di extra campo, i veneti sono stati costretti a dover ripartire dall’eccellenza. Italia che si conferma dunque come uno dei paesi in cui l’accoppiata calciatore/donne dello spettacolo vanno a braccetto.