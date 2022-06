Lucia Javorcekova in piscina col vestito trasparente: tutto in vista

Lucia Javorcekova è senza limiti. La giunonica modella slovacca ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi followers con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Le tre foto che compongono il set fotografico, infatti, hanno raccolto moltissimi consensi da parte dei numerosissimi followers della modella. Moltissimi i “mi piace” e i commenti in tal senso.

L’abbiamo conosciuta qualche anno fa e da allora non è più uscita dai nostri cuori. Stiamo parlando di Lucia Javorcekova. La modella slovacca, dopo essere diventata nota in Italia grazie alla “mozzarellona challenge” che la portò non solo in testa alla classifica dei trending topics di Twitter, ma anche in televisione. I tantissimi spettatori della TV generalista italiana, infatti, non hanno mai dimenticato il famosissimo servizio de “Le Iene” che vide protagonista proprio la Javorcekova.

Da allora, poi, le apparizioni televisive, almeno per quanto riguarda l’Italia, sono andate riducendosi sempre di più. Ad ogni modo, però, il “contatto” tra la slovacca ed il pubblico italiano è stato costante grazie all’utilizzo dei social. Lucia Javorcekova, infatti, è molto attiva su diverse piattaforme, specie Instagram. Sul noto social, la modella slovacca pubblica diversi scatti e brevi filmati quasi a cadenza giornaliera. Un utilizzo del social che porta i tantissimi followers a mettere “mi piace” e a commentare con la stessa frequenza con cui vengono pubblicati i post.

Lucia Javorcekova, post da sogno: vestito trasparente in piscina!

Lucia Javorcekova può vantare su Instagram un numero di followers pari a 2,1 milioni di utenti. Un seguito molto imponente che continua a crescere a dismisura con il passare del tempo. La modella trentaduenne, però, contribuisce a far lievitare questo dato anche grazie alla sua attività sul noto social. La slovacco, infatti, adopera il noto social per creare storie ed, anche, tantissimi post. Che siano foto o video poco importa, ai fan, infatti, basta che ci sia la Javorcekova al centro degli scatti.

Ad esempio, l’ultimo post vede la modella protagonista di un set fotografico composto da 3 foto. Tralasciando l’ultima immagine che contiene solo una frase, nelle prime due la Javorcekova appare prima immersa nelle acque di una piscina e poi, nella seconda foto, a bordo della stessa. La modella non indossa un bikini, ma un abito molto corto che presenta alcune trasparenze. Dettagli, questi, che non sono minimamente passati inosservati ai tantissimi fan che hanno preso d’assalto il post. In tal senso, sono pervenuti diversi “mi piace” e commenti sotto il post.