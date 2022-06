Papu Gomez in Serie A: l’argentino ritorna, una big lo vuole

Il “Papu” Gomez sembra vicinissimo al ritorno in Serie A. Il funambolo argentino, infatti, potrebbe, ben presto, ritornare a dare spettacolo negli stadi di Serie A. L’attaccante del Siviglia, infatti, è in contatto con una squadra del massimo campionato italiano. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane.

Ha fatto ballare i difensori sul campo con le sue giocate funamboliche e i suoi dribbling ubriacanti. Ha fatto ballare anche i tifosi con la sua canzone che, nel giro di pochissimo tempo, è diventata un tormentone non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo. Insomma, il “Papu” ha fatto ballare tutti incantando con le sue incredibili doti tecniche e la sua straordinaria fantasia, abilità di cui l’Atalanta ha beneficiato per oltre 7 stagioni nel corso delle quali ha scalato la classifica della Serie A arrivandone ai vertici.

Con Gomez, infatti, la “dea” è ritornata in Europa e, soprattutto, ha ottenuto, per la prima volta nella sua storia, la qualificazione in Champions League. Un percorso bello, emozionante ed avvincente interrotto, però, proprio nel corso di una notte di Champions. Il rapporto tra il numero 10 e capitano nerazzurro e Giampiero Gasperini è andato a deteriorarsi e questo ha comportato la sua cessione al Siviglia nel corso del sessione di mercato di Gennaio 2021.

Papu Gomez, possibile il ritorno in Serie A: per la Lazio è l’alternativa a Luis Alberto ed a Milinkovic Savic!

Il mercato sta per entrare nel vivo. L’inizio anticipatissimo del campionato ha, ovviamente, delle ripercussione anche sui tempi del mercato. La frenesia ne fa da padrona con trattative che si infiammano subito nel giro di pochissime ore. Si è lontani, dunque, dalle lungaggini delle passate stagioni. È chiaro, alcune trattative continueranno ad essere molto estenuanti, ma, tutto sommato, sono solo un numero ridotto se si fa un’analisi dell’andamento del mercato su una più ampia scala.

Tra i protagonisti di questo calciomercato potrebbe esserci anche il “Papu” Gomez. L’ex Atalanta, infatti, potrebbe accasarsi in Serie A. Non mancano le pretendenti al classe 1988 che ha dato prova del proprio valore anche in Spagna con la maglia del Siviglia. Il giocatore, infatti, piace moltissimo alla Lazio. I biancocelesti potrebbero farci un pensiero molto concreto qualora le dinamico del mercato dovessero portare lontano dal sodalizio biancoceleste uno tra Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. I due calciatori hanno diverse pretendenti e non potrebbe, dunque, essere poco improbabile la partenza di uno dei due. Dunque il Papu può cominciare a prepararsi per ritornare a ballare in Serie A.