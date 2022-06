Paola Di Benedetto, lato ‘A’ prorompente: vestito incontenibile

Anche in questa occasione Paola Di Benedetto non sbaglia assolutamente un colpo. Il suo nuovo post, pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, sta raccogliendo il successo che merita: siamo rimasti ancora una volta senza parole

Tanto è vero che il suo contenuto sta raccogliendo una quantità importante di “like” da parte dei suoi follower che decisamente non stavano aspettando altro se non una immagine che merita di essere vista con la massima attenzione e in più di una occasione. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione, da parte sia dei suoi fan che dalle amiche/colleghe che si sono dovute inchinare dinanzi alla sua bellezza stratosferica – FOTO

Paola Di Benedetto, immagine da urlo: Instagram in tilt

Un altro grandissimo ed importantissimo successo firmato da Paola Di Benedetto. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti quando si parla di lei. Non è un mistero che il suo nome, nel lato gossip, è stato molto chiacchierato. Il motivo è fin troppo prevedibile visto che si parla della sua nuova storia amorosa. E’ voluta rimanere sempre nel mondo della musica. In molti ricordano il suo flirt con Federico Rossi (ex membro del duo ‘Benji e Fede’), questa volta sta con Rkomi, ovvero Mirko Manuele Martorana. Si tratta del rapper che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Insuperabile’ e che da pochissimi giorni è diventato anche il nuovo giudice di ‘X Factor’, programma musicale alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nel mondo della musica. I due si sono fatti vedere insieme in più di una occasione e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Anche se qui siamo per parlare decisamente di altro, ovvero del post pubblicato dall’ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip‘ dell’edizione 2020. Il successo è assolutamente garantito, guardare per credere.

Paola Di Benedetto, vestito super: lato ‘A’ importante – FOTO

Cos’altro si può dire in merito guardando questa strepitosa immagine? Assolutamente nulla di quello che abbiamo già detto, più e più volte, che riguardasse lei. Davvero siamo senza parole e continueremo a farlo, ma non possiamo assolutamente non menzionare il fatto che continua ad essere una protagonista indiscussa dei social. Il suo vestito ed il suo lato ‘A’ non possono assolutamente passare inosservati. E’ vero che tutti quanti noi non stavamo aspettando altro, ma in questa occasione si è davvero superata per l’occasione. Esame superato.