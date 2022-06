Seflie in perizoma: Erjona Sulejmani, lo specchio fa vedere tutto

Un selfie che manda completamente in estasi i suoi fan. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se la protagonista in questione si chiama Erjona Sulejmani, una delle regine indiscusse dei social network, in particolar modo su Instagram

Un altro grandissimo successo firmato dall’ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili che ha entusiasmato i suoi follower con un nuovo post semplicemente da brividi. Anche in questo caso non sono mancate affatto gli attestati di stima con una pioggia di “like” ed anche commenti di approvazione da parte di chi la segue e continuerà a farlo. Una vera e propria opera d’arte, su questo non abbiamo alcun minimo dubbio. Guardare per credere.

Erjona Sulejmani, spettacolo allo stato puro

Continua il suo periodo di relax che sembra quasi non finire mai. Per chi è molto attento e non si perde un solo aggiornamento, sa benissimo che la protagonista in questione si trova nell’Oceano Atlantico, in particolar modo in una delle più grandi isole Canarie che si trovano in Spagna, come quella di Fuerteventura. Anche lì sta facendo vedere e capire a tutti chi comanda e chi può emanare bellezza. Ovviamente la risposta è più che scontata. In realtà ci basta anche questa foto di profilo mentre si scatta un selfie, ma questa volta ha fatto molto di meglio. Stiamo parlando sempre di un autoscatto, ma con il perizoma in bella vista e che non può passare assolutamente inosservato. Vi vogliamo avvisare in precedenza che, non appena vedete il contenuto, non fatevi prendere assolutamente dal panico e restate nella maniera più calma possibile visto che vi possono venire davvero i migliori mal di testa ed altro per via delle troppe emozioni che questa opera d’arte potrebbe causarvi. Noi vi abbiamo avvisato, adesso sta a voi capire e soprattutto decidere come comportarvi visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con moltissima ansia. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare. Buona visione.

Erjona Sulejmani, perizoma in bella vista: selfie che ti mette ko – FOTO

Poco importa se il suo viso si vede poco, quello che potete notare è decisamente altro e che sicuramente merita ed è sotto gli occhi di tutti. Un corpo che non ha alcun bisogno di presentazioni né di altro. Stesso discorso vale anche per il perizoma. Un lato ‘B‘ decisamente di fuoco ed uno scatto che sicuramente passerà alla storia dei social.