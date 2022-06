Eva Padlock, il bikini non esiste: un filo che non copre nulla

Eva Padlock non riesce a stare senza “esagerare”. Ovviamente la super modella spagnola lo fa anche su Instagram. I suoi post, da quando è cominciata la bella stagione estiva, hanno preso una piega molto particolare che, quasi, va a sfidare la censura vigente sulla piattaforma social. Tantissimi i like ed i commenti sotto al post.

Abbiamo imparato a conoscerla in questi anni. Eva Padlock, dopo aver abbandonato il suo ruolo da ombrellina, ha decisio di dedicarsi totalmente al mondo della moda. La sfilate, dunque, hanno preso il posto delle gare di Moto GP e di Superbike, sua altra grande passione. Oltre a sfilare sulle passerelle, da qualche tempo la spagnola ha cominciato ad utilizzare Instagram per pubblicare foto nelle quali indossa abiti e bikini che, il più delle volte, sono la fonte principale di “mi piace” e commenti.

Occorre dire, però, che anche altri post sono raggiunti da un numero considerevole di consensi. Tutto, ovviamente, si riflette sul numero di followers della modella spagnola che vanta anche tantissimi fan italiani. La Padlock, infatti, è molto apprezzata anche nel Bel Paese. Non a caso, il suo compagno è italiano e questo le ha anche trasmesso la passione per la Juventus.

Eva Padlock, colpo di magia: il bikini scompare

Eva Padlock è molto seguita sui social. La spagnola, infatti, vanta un seguito di oltre 1,9 milioni di utenti. Un numero di followers che, di fatto, è perfettamente in linea con la caratura del personaggio. La supermodella continua a raccoglie un certo successo grazie ai post che pubblica quasi a ritmo giornaliero sul suo feed personale che è possibile scorgere sull’applicazione di Instagram.

Tale “successo” è quantificabile attraverso il numero dei “mi piace” e dei commenti presenti sotto al post. I fan, infatti, non perdono mai l’occasione di muovere complimenti alla modella spagnola. Commenti anche in diverse lingue, questo a sottolineare la caratura internazionale dell’ex ombrellina. I suoi scatti, pubblicati sulla piattaforma social, vanno spesso a sfidare la censura vigente sul social di proprietà di Mark Zuckemberg. Il suo corpo sinuoso è l’assoluto protagonista. La Padlock, infatti, indossa abiti lunghi che mettono in evidenza le sue forme giunoniche, ma anche dei bikini che se non sono trasparenti, poco ci manca. Nell’ultimo post, che consiste in set fotografico composto da oltre 5 foto , è possibile notare una Padlock super sinuosa. La spagnola indossa un bikini sottilissimo che pone in bella mostra il “lato A” e il “lato B”.