Milan, arriva il campione del mondo: i tifosi ora sognano

Blitz a sorpresa di Maldini: il campione del mondo può arrivare davvero in un mercato che si sblocca.

La fase delicata in casa Milan sembra destinata ad essere superata. Dopo l’arrivo di Origi e la delusione Botman, soffiato al Newcastle, arrivano nuove notizie destinate a scatenare la fantasia dei tifosi.

Paolo Maldini ha infatti un taccuino pieno di nomi, soluzioni, possibilità di mercato e colpi condivisi con Pioli. In casa Milan non ci sono solo calciatori dai grandi nomi, ma pedine funzionali al progetto tattico de tecnico, che funziona ed è culminato con il successo in Serie A.

Al Milan i ruoli scoperti solo infatti ormai chiari. Maldini cerca un difensore centrale, un centrocampista in grado di rompere il gioco e farlo ripartire ma anche un trequartista che sia anche in grado di offrire copertura. Fra le tante piste valutate, spunta un nome che farebbe sognare il popolo rossonero. Pare infatti che Maldini sia pronto a portare in Serie A un campione del mondo che in tante occasioni ha ribadito la sua volontà di giocare in Italia, e che finalmente potrebbe coronare il suo sogno.

Paolo Maldini pronto al blitz: colpo di grande spessore per il Milan

Le idee sono abbastanza chiare in casa rossonera. Maldini cerca il mix perfetto. Quell’equilibrio fra tanto giovani in rampa di lancio e campioni già affermati e pronti a fare subito la differenza sia in Serie A che in Champions.

Fra i top club in giro per l’Europa ci sono infatti molti giocatori in esubero con identikit che piacciono e non poco al Milan, deciso ad alzare il tasso tecnico della squadra senza però spendere troppo o incanalarsi in trattative dispendiose a livello economico senza garanzie tecniche.

In tal senso pare che bella chiacchierata con il Psg per provare ad arrivare a Diallo, sia sbucato un nome che potrebbe far sognare i tifosi. Si tratta di Julian Draxler, centrocampista e fantasista che si è laureato campione del mondo con la Germania nel 2014. Il tedesco difficilmente troverà spazio nei parigini, e sarebbe pronto a cambiare aria cercando una nuova avventura di quelle ambiziose.

Il Milan sarebbe pronto ad offrirla, magari con un prestito o con una soluzione economicamente vantaggiosa. Draxler a 29 anni alla davanti a sé ancora tanto tempo per stupire e soprattutto la voglia di prendersi una maglia da titolare in un club che vuole continuare a vincere. Ad offrire tutte queste opportunità è il Milan che valuta attentamente il colpo, e che realmente sta sondando il terreno per portare a casa in elemento di grande talento e di sicuro affidamento.