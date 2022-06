Il colpo che non ti aspetti: è Strootman il rinforzo a centrocampo

Kevin Strootman questa volta sta seriamente pensando di ritornare in Italia per la terza volta nella sua carriera calcistica. Questa volta, però, nella maniera più definitiva possibile. Tanto è vero che due club ci stanno seriamente pensando

Quella che ha appena vissuto è stata, molto probabilmente, la peggiore stagione che ha mai trascorso da quando è calciatore. Ovviamente non per colpa sua, ma per via di alcuni problemi fisici che lo hanno pesantemente condizionato. Tanto è vero che non ha saputo e potuto dare una mano al Cagliari che è retrocesso in cadetteria. I rossoblù non hanno alcuna intenzione di riscattarlo e lo faranno tornare dal prestito francese.

Strootman, terza ipotesi Italia fattibile (quella definitiva)

Terza chance. Anzi, quarta se ci aggiungiamo proprio la Roma che lo ha prelevato dagli olandesi del PSV Eindhoven nel luglio del 2013. L’allenatore dei giallorossi dell’epoca, Rudi Garcia, non voleva sapere altro e non voleva scuse: per il suo centrocampo aveva puntato proprio l’olandese. Una scelta che si è rivelata, sin da subito, azzeccata visto che il mediano non sbagliava mai una partita e risultava sempre il migliore in campo dei suoi. Poi quel terribile infortunio al legamento crociato che gli ha condizionato, per sempre, la sua carriera calcistica. Non è stato facile rialzarsi. Ci ha provato nuovamente all’Olympique Marsiglia che lo ha voluto fortemente (anche in quella occasione allenato dal francese). Sembrava che il peggio fosse stato messo alle spalle, ma anche lì ha qualche problema (non grave, precisamente agli adduttori). Poi il doppio ritorno in Italia: prima al Genoa e poi al Cagliari. Con i primi rossoblù domina in campo e sembra ritornare quello di un tempo. Con gli altri, invece, non ha saputo dare quel salto di qualità che in Sardegna si aspettavano. Serie B e tanti saluti al calciatore che ritorna così in Francia, ma le valigie non verranno disfatte.

Strootman, parte l’asta per l’olandese

Se non è asta poco ci manca. Non è un mistero l’interesse dell’Hellas Verona, ma sulle tracce del classe ’90 ci sarebbero anche altri due club della Serie A pronti a puntare su di lui. In particolar modo l’Atalanta ed il sorprendente Monza di Berlusconi e Galliani che sono pronti a bussare alla sua porta. Il Marsiglia è aperto ad una cessione, ma questa volta a titolo definitivo. Niente prestiti, ma cash. Soluzione possibile e più che fattibile, nei prossimi giorni attese novità importanti.