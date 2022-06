Allegri ha indicato un nome alla dirigenza: il colpo si può fare, ma tutto dipenderà da una chiacchierata molto importante.

Il mercato della Juve si sblocca. Pogba è solo da annunciare, Di Maria ad un passo, mentre le piste che portano a Kostic e Zaniolo sono sempre più concrete.

Allegri può finalmente iniziare a plasmare la sua nuova Juve, diversa da quella della passata stagione e più vicina al modo di pensare il calcio dell’allenatore. Fra i tanti nomi ne spunta però uno molto importante, che potrebbe a breve essere al centro di una vera e propria trattativa.

La Juventus sa bene il calciatore sarebbe ben disposto ad accettare il trasferimento, e vorrebbe bruciare una concorrenza molto alta, soprattutto in Serie A. Sull’obiettivo bianconero c’è infatti anche l’Inter, che però sembra un passo indietro. Tutto dipenderà quindi dalla volontà della Juve di affondare il colpo, ma anche da una trattativa in uscita che rischia di cambiare il volto dei bianconeri, e di accelerare anche eventuali nuovi affari in entrata.

Juve, il colpo è pronto: ecco i dettagli

C’è un nome che potrebbe scatenare un’asta con molti club coinvolti in giro per l’Europa. Pare infatti che il Chelsea sia davvero convinto di affondare il colpo per arrivare a De Ligt, e al calciatore la Premier League non dispiacerebbe affatto. Sarebbe una perdita grossa per la Juve, che porterebbe però in cassa una valanga di milioni da reinvestire sul mercato.

Nel caso di un clamoroso affare sulla tratta fra Torino e Londra, i bianconeri dovrebbero però immediatamente correre ai ripari. Non ci sarebbe però solo Koulibaly nel mirino della Juventus. Dalla Fiorentina potrebbe infatti arrivare Milenkovic, che piace da tempo ad Allegri e per caratteristiche sarebbe perfetto per la Juve.

Sul centrale ci sarebbe però anche l’Inter, che in sostanza ha lo stesso problema della Juve e dovrà dare ad Inzaghi un sostituto di Skriniar all’altezza qualora la trattativa con il Psg arrivasse alle firme. Per Milenkovic si parte quindi da una richiesta di 15 milioni da parte della Fiorentina, che fiuta l’asta e prova a monetizzare. Tutto dipenderà però del futuro di De Ligt e Skriniar, in un valzer dei difensori che potrebbe scatenare gli uomini di mercato a caccia del colpo giusto.