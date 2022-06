Monica Bertini, VIDEO in doppia versione: entrambe piccanti

Monica Bertini manda completamente in estasi i suoi follower con un VIDEO che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e merita di essere visto con la massima attenzione possibile. Il contenuto è decisamente di alto livello

Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, quando si parla di una delle giornaliste più conosciute ed apprezzate di Mediaset. Molti dei suoi fan annullano, con molto piacere, i propri impegni per poterla seguire dal vivo ed in televisione non perdendosi una sola puntata di programma in cui è l’assoluta protagonista. Se non avete ancora visto il filmato di cui tutti parlano non vi resta che attendere qui con noi e aspettare qualche altro rigo.

Monica Bertini, un filmato che ci manda tutti ko

Non c’è assolutamente nulla da fare: è sempre lei la star dei social network. Ogni volta che condivide qualcosa di nuovo è sempre una grande festa. Se questa volta vi attendavate una immagine per poter lasciare il vostro “like” vi siete sbagliati di grosso. Anzi, il “cuoricino” deve essere messo a prescindere, quasi come se fosse un obbligo. Il contenuto che vi mostreremo a breve non ha bisogno di presentazioni. Per quelli che già lo hanno visto ed hanno voglia di “ripassare” sono sempre i benvenuti. Per coloro, invece, che non sanno di cosa stiamo parlando non si devono assolutamente preoccupare perché sono arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. In questo momento si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di ritornare al lavoro. Per chi la segue questa non è affatto una novità visto che non si perde un solo suo aggiornamento. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Una doppia versione di lei. Adesso siamo noi che postiamo la domanda a voi: la preferite in versione “selvaggia” o “pettinata”? Noi la preferiamo in entrambi i modi. Adesso, però, bando alle ciance perché siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia.

Monica Bertini, “selvaggia” o “pettinata”? A voi la scelta – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Con il sottofondo musicale della canzone di Britney Spears come ‘Ops! I did it again” vediamo la romagnola in versione “disperata”: mano sulla fronte mentre pronuncia la frase del brano riportato in precedenza. In quel momento è con i capelli scombinati, dopo neanche pochi secondi rivolge la testa verso il basso e la vediamo con un look decisamente più serale: capelli lisci e truccata. Voi come la preferite?