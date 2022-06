Elisa De Panicis senza nulla addosso in acqua: una visione rovente

L’estate si fa bollente grazie agli scatti di Elisa De Panicis, sempre più seguita ed esplosiva sui social. L’ultima galleria manda in delirio una community che dimostra di apprezzare gli scatti.

Una carriera in forte crescita e una bellezza che spinge Elisa De Panicis a grandi passi verso il successo.

La splendida showgirl ha conosciuto il successo in Spagna, grazie ad una serie di programmi che l’hanno resa famosissima e l’hanno fatta apprezzare. Poi il ritorno in Italia, con le avventure al Grande Fratello ma anche in importanti salotti tv. Ciò che ha fatto decollare il seguito di una donna bellissima è però il boom clamoroso sui social, spinto non solo da foto pazzesche, ma anche da una serie di progetti presentati anche di recente.

La De Panicis ha lanciato infatti un singolo che ha preceduto il suo Ep, e la protagonista del video è proprio lei. Fra look fantastici, danze scatenate e un fisico esplosivo, la influencer ha dimostrato di saperci fare. Il risultato è infatti ben visibile negli scatti e nei video postati, molti dei quali si sono trasformati in un vero e proprio boom di reazioni da parte dei followers.

Il suo talento è indiscutibile, la voglia di imporsi nel mondo dello spettacolo la rende un vulcano di idee, ma ciò che colpisce di certo è il suo fascino, oltre ad un fisico da urlo che non passa mai inosservato.

Elisa De Panicis: foto rovente in mare

Le basta poco quindi per scatenare le reazioni dei followers, che hanno raggiunto un numero considerevole. Sono quasi un milione e mezzo i fan che la seguono nella pagina Instagram, e che in un contenitore di immagini da sogno reagiscono testimoniandole affetto e gradimento per i passi svolti in carriera.

Cuoricini, like, commenti di grande apprezzamento. Del resto, visto il fascino innegabile e alcuni scatti postati, nei quali la splendida influencer mostra qualcosa di più, il boom era una conseguenza naturale. Nell’ultima galleria la De Panicis ha infatti lasciato intravedere qualcosa in più, e nei commenti le reazioni si sono moltiplicate in pochi minuti.

Soprattutto per lo scatto in costume in mare. Le forme emergono con forza, il bikini esalta un fisico curatissimo, e il volto incantevole e sensuale fa il resto. Dalle stories inoltre arrivano altri video che conquistano tutti. Provate a dare un’occhiata. Resterete folgorati da un fascino pazzesco e da una bellezza che travolge tutti.