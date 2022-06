Beto, arriva il salto di qualità in Serie A: questa stagione sarà Europa

Anche per l’attaccante portoghese Beto sta per arrivare il definitivo salto di qualità e di consacrazione. L’ultima stagione è stata a dir poco positiva con la maglia dell’Udinese dove ha zittito gli scettici che non puntavano su di lui

Non solo: ha dato delle vere e proprie gioie anche ai fantallenatori che lo hanno preso come scommessa fino a schierarlo, in più di una occasione, titolare. In 28 presenze (29 se si considera l’unica in Coppa Italia) ha messo a segno 11 reti. Non male per essere il suo primo anno in Serie A. Tanto è vero che lo scorso anno era partito forte anche con il suo vecchio club, il Portimonense, segnando due gol in tre incontri.

Beto, questa volta ci siamo: assalto della big per lui

In molti nutrivano parecchi dubbi sul classe ’98 a cui è stato affidato il ruolo di centravanti in una squadre comunque importante come quella friulana. Lui ha smentito gli scettici, anche se all’inizio non è stato facile. Tutto sommato una stagione positiva per il nativo di Lisbona che adesso spera nella chiamata in nazionale per giocare al fianco di uno dei suoi idoli come Cristiano Ronaldo. Non sarà semplice perché la concorrenza lì è abbastanza agguerrita. Il suo futuro, però, potrebbe anche non essere più a tinte bianconere. Dopo una sola stagione potrebbe già salutare la società per iniziare una nuova avventura. Sempre nella massima serie italiana dove si è ambientato alla grande. L’Udinese ha fatto bene a crederci tanto da acquistarlo nell’ultimo giorno di mercato dello scorso anno. Prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni di euro). Adesso, però, per lui si punta già in grande. Addirittura si vocifera di un possibile esordio in Europa con la squadre che intende acquistare il suo cartellino.

La Roma cerca un vice Abraham, l’idea del portoghese piace e non poco

Che Beto sia entrato nel mirino di alcune società importanti italiane non è assolutamente un mistero, così come il fatto che anche le sue reti realizzate non sono passate inosservate. La Roma è alla ricerca di un vice Tammy Abraham, ma solamente nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Eldor Shomurodov. L’uzbeko non ha convinto abbastanza visto che non è considerato un titolare del team giallorosso. Quando è stato chiamato in causa ha risposto più “assente” che presente. Se dovesse verificarsi una partenza da parte dell’ex Genoa, allora i Friedkin e Mourinho punteranno tutto sull’attaccante portoghese.