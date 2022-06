Elisabetta Canalis, body aderente: lato ‘A’ fin troppo evidente

Elisabetta Canalis, il suo body è decisamente troppo aderente e merita tutte le attenzioni di questo mondo. Una immagine che ha provocato nei suoi follower dei grandi giramenti di testa per via dello spettacolo offerto sul suo canale social

Una vera e propria opera d’arte, non esistono altre parole per poter commentare il tutto. Anche noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole. D’altronde, dopo aver visto una foto del genere, non ci vengono in mente altre dichiarazioni da fare se non riempire di complimenti la diretta interessate che riesce ancora a stupirci, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista in televisione: da quel giorno la nostra vita è cambiata.

Elisabetta Canalis, forme strepitose: tutto troppo aderente

Dove eravamo rimasti? Ah, al suo ultimo post che sta avendo un grandissimo successo su Instagram. D’altronde non potrebbe essere affatto altrimenti visto che quello che ci ha fatto vedere è un capolavoro d’altri tempi. Se pensate che stiamo esagerando vuol dire solamente una cosa: che non avete ancora visto la sua foto. Non dovete preoccuparvi perché siamo appunto qui per questo e pronti ad esaudire le vostre richieste. Tanto è vero che sta ricevendo una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non stavano aspettando altro. Possiamo definire il tutto come un grandissimo successo, proprio come quello che ha ottenuto pochi giorni fa nel suo esordio sul ring di kickboxing affrontando Rachele Montori. In quel match non c’è stata assolutamente gara. Adesso, però, concentriamoci sul suo look che ha decisamente incantato tutti. A dire il vero siamo rimasti decisamente spaesati perché non ce l’aspettavamo affatto una immagine così di colpo che sicuramente svolterà la vostra giornata. Ed è per questo motivo che ci teniamo a dirvi di mettere da parte i vostri impegni e di concentrarvi esclusivamente sulla nativa di Sassari per quello che ci ha offerto.

Body aderente e lato ‘A’ in bella vista: semplicemente Elisabetta – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Un body, che si avvicina quasi al colore oro, messo in bella evidenza. Una immagine che merita di essere vista e rivista più volte. Un fisico strabiliante. In molti avranno notato il suo lato ‘A’ che è messo in bella mostra. Sguardo sempre più sexy e mezzo bacetto rivolto a tutti quanti noi. Alla prossima puntata con un nuovo post firmato dalla nostra Elisabetta.