Barak, addio al Verona imminente: ecco la big italiana

Antonin Barak e l’Hellas Verona sono pronti a salutarsi a breve. Le prestazioni del calciatore ceco, specialmente nell’ultima stagione sportiva, non sono per nulla passate inosservate alle big italiane che sono pronte a fare carte false per averlo

In particolar modo una società che vuole anticipare la concorrenza ed intende puntare seriamente su di lui in questa sessione estiva di calciomercato. Non è assolutamente un mistero il fatto che il giocatore davvero possa davvero lasciare la maglia scaligera. Il tanto atteso salto di qualità per lui è pronto ad arrivare. Se ne stava parlando già a gennaio, ma adesso le cose sono pronte a cambiare ed a breve può benissimo salutare tutti.

Barak, con l’Hellas è pronto l’addio

Il 27enne sta seriamente decidendo cosa fare del suo futuro. Per molti pare che sia arrivato il momento di fare il definitivo salto di qualità. Non che il Verona non lo fosse, ci mancherebbe altro, ma il giocatore è pronto ad andare in una squadra che punta decisamente in alto. Tanto è vero che sono intenzionati ad acquistare il costo del suo cartellino. Se quella dell’ultima stagione non è stata quella della consacrazione allora davvero poco ci manca: in 29 presenze (30 se si considera l’unica disputata in Coppa Italia) l’atleta ha messo a segno la bellezza di 11 reti e fornito 4 assist ai suoi compagni di squadra. Davvero niente male per essere un trequartista. Numeri che hanno seriamente convinto molti club a puntare su di lui, in particolar modo uno che veramente è pronto a fare carte false pur di averlo a disposizione a breve per il prossimo ritiro che inizierà tra pochissimi giorni.

Passo decisivo per il trasferimento del ceco: sarà ancora Serie A

A gennaio si era parlato di interessi concreti da parte di Inter, Milan e Napoli per lui. Alla fine, però, non si è concretizzato assolutamente nulla ed il big è rimasto nel club di Setti. Adesso, però, le cose sono cambiate e sono pronte ad esserlo visto che la possibilità che vada via è molto alta. Anche se il costo del suo cartellino è superiore ai 15 milioni di euro dello scorso anno.

Dovrebbe saperlo molto bene l’Atalanta che intende rinforzare la propria rosa proprio con il suo arrivo. Il classe ’94 sarebbe entusiasta all’idea di far parte del team nerazzurro guidato dal tecnico Gasperini. Anche i tifosi orobici hanno dato il loro consenso a questo trasferimento che si può benissimo verificare.