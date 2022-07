Cristina Buccino, reggiseno esplosivo: Milano ai suoi piedi

Cristina Buccino, la sua foto è fin troppo esplosiva per i nostri gusti (ovviamente si tratta di una cosa positiva per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro), anche se il suo reggiseno lo è ancora di più. Guardare per credere il tutto – FOTO

Anche in questa occasione davvero non abbiamo altre parole per poter descrivere la sua infinita bellezza e soprattutto il suo nuovo contenuto pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Ci vorrebbero davvero più occhi per vedere il suo capolavoro che non ha bisogno di essere commentato, ma solamente essere visionato nella miglior maniera possibile. Buona visione e divertitevi.

Cristina Buccino, bellezza incantevole: Milano ai suoi piedi

Ovunque lei vada è sempre un successo. Poco importa se si tratti dell’isola di Ibiza, di Firenze, Milano oppure quale altra città europea la cosa da stabilire e confermare è solamente una sola: quello che ci regala è una continua emozione. Davvero non sappiamo più cosa dire perché davvero siamo su un’altra dimensione quando si parla della nativa di Castrovillari. Cristina Buccino è una delle regine indiscusse dei social network, su questo non ci sono particolari dubbi in merito. Lo conferma l’altissimo numero di follower che ha su Instagram (quasi 3 milioni di persone che non si perdono un solo aggiornamento della 36enne). L’ultimo post che ha pubblicato sta raccogliendo veramente un grandissimo successo. Tantissimi i “like” che sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che in questi casi non possono assolutamente mancare. Tanto è vero che è arrivato anche il “cuoricino” da parte di una delle protagoniste indiscusse del programma ‘Avanti Un Altro‘ come Francesca Brambilla che non ha potuto fare altro che inchinarsi dinanzi alla sua infinita bellezza. Adesso, però, arriviamo dritti al dunque visto che il suo contenuto merita decisamente. Buona visione.

Cristina Buccino semplicemente perfetta: reggiseno troppo abbondante – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente che mai. Questa volta è Milano che ha deciso di conquistare e lo ha fatto con una facilità disarmante. Davvero da non credere la potenza da parte della modella che, con una semplice immagine, riesce a cattura l’attenzione su di sé. Davvero da non credere a quello che stiamo vedendo. Un reggiseno fin troppo abbondante, accompagnato da un occhiale da sole ed un corpo messo in bella vista che mette in evidenza le sue straordinarie forme.