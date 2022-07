Decisione arrivata: panchina italiana affidata a Floro Flores

Antonio Floro Flores sarà il nuovo allenatore di una squadra di Serie D. L’ufficialità è arrivata poche ore fa. Tanta voglia e tanta fame per il neo tecnico alla sua prima esperienza nel massimo campionato dilettantistico.

Vanta oltre 476 presenze tra Serie A e Serie B con 96 gol all’attivo. Stiamo parlando di Antonio Floro Flores che, appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso da un paio di stagioni la carriera da allenatore. I numeri sono tutti dalla sua parte. Nel massimo campionato italiano l’attaccante campano ha realizzato oltre 52 reti, la maggior parte suddivisi tra Udinese e Sassuolo, club in cui ha militato di più nel corso della sua carriera che ha visto anche una breve parentesi in Spagna con la maglia del Granada.

Nel 2019-2020 si trasferisce in Serie C alla Casertana. Il 30 Gennaio 2020, Floro Flores decide di lasciare il calcio giocato. Con la maglia rossoblù gioca 11 partite e realizza un solo gol. Nell’agosto del 2020 comincia a muovere i primi passi da allenatore con il settore giovanile del club campano. Nel 2021 passa alla Paganese dove è l’allenatore dell’under 17. La prima esperienza da allenatore di una prima squadra è con la Frattese, club campano militante in Eccellenza.

Serie D, l’Angri ufficializza Antonio Floro Flores: sarà il nuovo allenatore

Per Antonio Floro Flores è tempo di una nuova avventura. L’ex bomber di Napoli, Sampdoria, Udinese, Genoa e Sassuolo, è pronto a vivere una nuova esperienza da allenatore lasciandosi alle spalle quella conclusasi anzitempo con la Frattese. Nonostante degli ottimi risultati, 9 vittorie e 2 pareggi in 13 gare, il club nerostellato ha esonerato il tecnico poco prima della pausa natalizia. Il motivo è da ricercarsi nella diversità di vedute tra l’allenatore e la dirigenza della squadra di Frattamaggiore. Dopo sei mesi, circa, di stop, il tecnico ritornerà in panchina, ma questa volta lo farà in Serie D.

Poche ore fa è arrivata l’ufficialità, Antonio Floro Flores è il nuovo allenatore dell‘US Angri 1927. Il club salernitano in questa stagione disputerà il campionato di Serie D. Il sodalizio grigiorosso non partecipava al torneo di quarta serie da oltre 11 stagioni. La promozione nel massimo campionato dilettantistico è arrivata in seguito ad un campionato di Eccellenza perfetto. Una stagione nella quale il cavallino rampante ha fatto registrare una striscia di oltre 27 risultati utili consecutivi. Antonio Floro Flores rappresenta il primo colpo di mercato di cui si è reso artefice il neo direttore sportivo Antonio Del Sorbo che con i suoi gol a spinto l’Angri in Serie D. Floro Flores, nelle dichiarazioni rese al club, si è detto entusiasta di questa nuova avventura. “Per me è una grande occasione” – Così ha esordito il neo tecnico grigiorosso- “La società è seria e sa progettare calcio. Non potevo chiedere di meglio per cominciare ad allenare in Serie D”.