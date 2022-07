Shaila Gatta “snodabile”: VIDEO bollente in perizoma

Avete mai visto una versione di Shaila Gatta completamente “snodabile”? Ovviamente non in quel senso lì, ci mancherebbe altro. Però sembra quasi che la stessa avesse anche questo tipo di capacità: guardare per credere il tutto – VIDEO

Per chi non lo sapesse l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha appena iniziato la sua vacanza nel Salento. Lo ha fatto capire, ovviamente, tramite le moltissime ‘storie’ che nel giro di pochissime ore ha condiviso direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram. I suoi follower, ovviamente, non se ne sono persi neanche una. Stesso discorso vale anche sia per i post che per i video che pubblica sul suo account: l’ultimo filmato, ad esempio, merita molto.

Shaila Gatta, questa volta ha esagerato: che mosse

Anche per la nativa di Aversa (anche se è cresciuta a Napoli), Shaila Gatta, sono iniziate le meritatissime vacanze estive dopo un periodo di lavoro. Anche lei ha deciso di staccare, per un po’ di tempo, la spina e di dedicarsi completamente al sole, al mare e a tanto altro. Ovviamente, però, non possono assolutamente mancare i suoi post che condivide sui social network che meritano di essere visiti e rivisti in più di una occasione. Quello che a breve vedrete vi manderà completamente fuori di testa. Noi della redazione ancora ci dobbiamo riprendere da tutto quello che abbiamo visto. Veramente non abbiamo altre parole per poter descrivere il tutto. Definirlo uno “spettacolo” è assolutamente e decisamente troppo poco. Adesso, però, siamo consapevoli di esserci allungati un po’ troppo fino ad ora. Siamo lieti di annunciarvi che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta, di fare altro, che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni visto che in agenda adesso ne avete solamente uno: godetevi lo spettacolo.

Shaila Gatta, bikini decisamente super – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@shaylinka)

Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Semplicemente perfetto, non si può dire assolutamente nulla di diverso. Un bikini super e che mette in evidenza tutte le sue straordinarie forme. Incantevole guardarla. Anzi, alcuni hanno avvertito dei dolori nel veder fare quelle mosse in una maniera fin troppo facile. Quello che cattura maggiormente la nostra attenzione, però, non può che essere il suo fisico semplicemente fantastico.