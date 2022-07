Sabrina Salerno, il saluto a giugno è piccante: bikini minuscolo

L’estate si fa rovente anche grazie agli scatti di Sabrina Salerno: l’ultimo manda in delirio la community, è il motivo è abbastanza evidente.

Icona di fascino e di stile riconosciuta ormai da tutti, non solo in Italia ma anche all’estero dove fin dai primi passi della sua carriera tutti hanno notato una donna bellissima, capace di stare sul palco come poche.

Fisico mozzafiato, hit di successo, un sorriso che ha sempre conquistato tutti. Sono state queste le armi che hanno fatto breccia nel cuore degli italiani. Così tanto da spingerla al successo anche in Spagna e in altre nazioni, in cui i fan sono sempre andati a caccia di curiosità su di lei.

La carriera di Sabrina Salerno non si è però fermata alla musica. Fra ospitate, apparizioni nei talk, nelle trasmissioni e più in generale sul piccolo schermo, lei non ha mai smesso di stupire, e anche nell’epoca dei social ha attirato a sé gli obiettivi e i followers.

Sono i numeri come sempre a dare il senso di quanto un cantante o più in generale gli artisti siano apprezzati e seguiti. A giudicare le cifre messe insieme sui social dalla Salerno, il risultato è assai chiaro. E lo stesso vale per i motivi che la stanno rendendo celebre e seguita anche su Instagram.

Sabrina Salerno, primo piano e dettaglio piccante

Nell’ultima stagione televisiva sono state tante le occasioni per ammirare la Salerno in tv. Dalla trasmissione di Enrico Papi fino alle reti Mediaset, tutti l’hanno cercata, e lei ha risposto con le solite armi. Look strepitosi, fisico insuperabile, la voce che è rimasta immutata così come l’ammirazione che gli italiani provano per lei.

Ogni occasione si trasforma in una foto, in una immagine che arriva ad una community da tempo oltre il milione di followers. Con l’estate chiaramente le foto diventano ancora più travolgenti. Scollature, bikini stretti, il tutto ad evidenziare una silhouette curata in tutti i dettagli.

Il resto lo fa un volto magnetico, uno sguardo che incolla allo schermo, e che anche nell’ultimo scatto ha incassato una valanga di reazioni. Fra complimenti, cuoricini, espressioni di stupore e altro, è un nuovo boom. Del resto la scollatura non passa inosservata, e la sensualità di una donna sempre molto amata neppure. Provate un po’ a dare un’occhiata alla sua pagina e ve ne renderete conto.