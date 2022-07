Carolina Stramare, il costume non la contiene: sta per esplodere

Carolina Stramare incanta tutti con l’ultimo post pubblicato su Instagram. La modella ligure, infatti, ha pubblicato un set fotografico che ha lasciato tutti senza fiato. Una serie di scatti che ha messo ko i tanti followers. Moltissime le reazioni pervenute. Tantissimi i mi piace e i commenti giunti sotto al post.

Miss Italia 2019, madrina della Serie B e modella. Così si potrebbe sintetizzare la carriera, sin qui, di Carolina Stramare. La ligure, da quando ha fatto il suo debutto a Miss Italia, culminato poi con la vittoria finale, è diventata una delle maggiori modelle seguite non solo in televisione, ma anche sui social. La Stramare, spesso impegnata in diversi set fotografici o con Helbiz Live per raccontare la Serie B, può contare un seguito senza precedenti su social come Instagram.

La nota piattaforma, infatti, ospita da tempo i suoi numerosi post che pubblica con una cadenza quasi giornaliera. Qualcosa di mai visto e che, comunque, sta favorendo la crescita dei suoi “seguaci”. È chiaro che, comunque, Carolina Stramare non ha bisogno di presentazioni, ma, è ovvio, che un profilo attivo e molto curato possa attirare molti più followers. È quello che, in pratica, è riuscita a fare nel corso degli ultimi anni, portando a sè, un numero importante di followers. Un’attività, dunque, che le consente di avere una certa visibilità, nonostante le tante “opportunità” di cui può godere.

Carolina Stramare, il costume bianco mostra tutto: estate rovente

Carolina Stramare, insomma, non ha bisogno di essere “sponsorizzata”. Infatti, i numeri sono tutti dalla sua parte. Basta pensare che può contare un importante numero di followers. Infatti, la modella ligure è seguita da oltre 421 mila utenti. Un numero eccezionale che continua a crescere a dismisura, con una velocità disarmante e che si sta mantenendo molto costante. Una costanza che riguarda anche la frequenza con la quale vengono creati i post. La media è quella di un post al giorno.

Una cosa che non sembra dispiacere ai fan, anzi, non perdono mai l’occasione di porre un “mi piace” o un commento sotto ai post. La stessa cosa è avvenuta con il set fotografico pubblicato qualche ora fa. La modella, infatti, ha pubblicato un set fotografico composto da 4 foto e una brevissima clip video. Il “carosello” ha avuto un successo importante a vedere i numeri sotto ai post. Nelle immagini, soprattutto le ultime due, la Stramare indossa un costume intero bianco che le mette in evidenza i fianchi. Uno spettacolo unico.