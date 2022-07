Scambio folle ed ecco il nuovo centravanti: la Juventus sogna

La Juventus lavora su una doppia pista per uno scambio concreto: c’è un attaccante che fa sognare Allegri e i tifosi.

I problemi nell’estate della Juve si ripropongono. Sembra ormai un copione già scritto, identico a quello delle passate stagioni, e destinato anche in questo caldo luglio a cambiare la strada tracciata dai bianconeri.

Le difficoltà nel cedere alcuni calciatori che non rientrano nei piani della società sono ancora una volta un freno per le trattative in entrata, ma questa volta alla Continassa hanno cambiato strategia. I contratti a cifre altissime di alcuni calciatori in partenza frenano in partenza le trattative o comunque impongono alla Juve di chiedere cifre più basse per i cartellini per permettere alla società interessate di risparmiare qualcosa.

Resta però una strada alternativa sulla quale si lavora in questi giorni. È quella degli scambi, ancora di più con altre società che possono permettersi ingaggi faraonici magari proponendo pedine che possono fare al caso di Allegri. In tal senso dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione che potrebbe andare a rafforzare notevolmente la squadra piemontese.

Juve, Rabiot in partenza: maxi scambio con due nomi caldi

Pare che per Adrien Rabiot sia pronta una offerta molto importante da parte del Liveroool. I Reds vorrebbero tentare il colpo, e pare che la Juve abbia chiesto un giocatore in campo. The Indipendent svela infatti che al club di Premier sarebbe stato chiesto in cambio il centrocampista Naby Keita, e che la risposta sarebbe stata secca e decisa.

Al posto di un elemento in mediana, il Liverpool avrebbe provato ad inserire nella trattativa un attaccante. Si tratta di Roberto Firmino, che con Klopp gioca sempre meno e sarebbe deciso a cambiare aria.

La trattativa secondo il tabloid sarebbe in piedi da un po’, e Firmino sarebbe più che una alternativa in una squadra che sta lavorando molto per garantirsi reti e successo. Resta da capire quindi quali siano i margini per imbastire un affare di grande importanza. Il tutto provando a cedere Rabiot, che dalla prossima stagione potrebbe salutare la Juve, magari rafforzandola indirettamente grazie ad uno cambio molto importante.