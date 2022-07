Soleil, solamente il braccio copre tutto: sotto assolutamente nulla

Soleil Anastasia Sorge sconvolge, ancora una volta, i suoi follower di Instagram che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo post per poter lasciare il più che meritatissimo “like” ed anche commento di approvazione – FOTO

Ancora un altro grandissimo successo da parte della classe ’94 che infiamma nuovamente i social network con uno dei suoi scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Se non avete ancora capito, o soprattutto visto, la sua ultima immagine non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che, molto probabilmente, in vita vostra non avete mai visto.

Soleil Anastasia Sorge, lo scatto che tutti aspettavamo

Non stavamo aspettando altro e puntualmente è arrivato. Proprio come un orologio svizzero che spacca il minuto. Lei, invece, ha spaccato completamente i nostri cuori. Ogni volta che decide di condividere qualcosa di nuovo sul suo profilo ufficiale social i nostri cuori vanno completamente a mille. Non ci basta solamente il caldo e la sofferenza che stiamo vivendo in questi giorni estivi, ci si mette anche lei con i suoi scatti che veramente ci mandando completamente fuori di testa. Quando si parla di lei scatta automaticamente il sorriso visto che, qualcosa in serbo, è sicuramente in arrivo. Detto, fatto. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le nostre aspettative. Non stavamo aspettando altro, anche se in questa occasione possiamo confermare che davvero ci ha lasciato completamente senza parole. Definire il tutto un “capolavoro” oppure “opera d’arte” è sicuramente troppo poco per quello che a breve visionerete. Siamo davvero su un’altra dimensione quando si parla di lei. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Per noi si tratta di una ripassata, per altri invece l’inizio di una nuova avventura: non ci resta che augurarvi una buona visione.

Soleil Anastasia Sorge, completamente nuda: solo il braccio copre tutto

Solamente il perizoma e nulla più. Direttamente dal lago dove si trova in questo momento per rilassarsi e staccare un po’ la spina dal mondo del lavoro, ecco la nostra Soleil sempre più in forma che mai e in uno scatto che davvero non ha eguali e merita di essere visto e rivisto in più occasioni e con la massima attenzione. Solamente la mano copre il suo lato ‘A’ mentre il braccio sinistro nulla può visto che le sue strepitose gambe e forme vengono messe in evidenza.