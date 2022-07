Elisa De Panicis, calze e tacchi da capogiro: visione rovente

Scatti bollenti, progetti continui, foto che lasciano di stucco: Elisa De Panicis è la regina dell’estate.

La musica le ha dato tanto, ha scandito le tappe della sua carriera, che ora è decollata fra social, televisione, reality, apprezzamenti di ogni tipo.

Elisa De Panicis è un fiume in piena, e dalla sua pagina Instagram continua a presentare i suoi progetti, i lavori, i frequenti scatti che arrivano a sconvolgere una community sempre più numerosa e pronta a reagire alle “provocazioni” in arrivo. Dai reality in Spagna ai lavori da ballerina, fino alle canzoni e all’Ep uscito si frequente, la splendida influencer ha sempre trovato nella musica la realizzazione e lo spunto per dar vita a nuove brillanti idee.

Lo ha fatto anche di recente con uno scatto che ha mandato in tilt i social, e come sempre accade ha stupito tutto e incassato valanghe di cuori e complimenti, che arrivano a pioggia su una bacheca presa d’assalto da un pubblico sempre più vasto. Dalla foto con la chitarra che la copre sdraiata si passa però ad un’altra serie di immagini che hanno creato scompiglio fra i suoi fans.

La De Panicis è un fiume in piena: che scatti!

Arriva quindi un nuovo singolo, in una estate che per la De Panicis si fa bollente. Fra foto al mare, video in cui balla a ritmo del suo ultimo successo, e frequenti istantanee nelle collaborazioni con i grandi brand di moda, i mesi caldi confermano una tendenza ormai chiara. La De Panicis è entrata nel cuore degli italiani, ma soprattutto è un vulcano di idee, di foto, che non passano mai inosservate.

Anche l’ultimo scatto infatti è stato letteralmente preso d’assalto fai followers. La De Panicis è stesa ma è lei a stendere tutti su Instagram. A coprirla si sono infatti solo le calze a rete, magnetiche con i tacchi, e un top che evidenzia le sue splendide forme, il fascino pazzesco e il volto incantevole.

Il risultato è in effetti ben visibile. In pochi minuti le arrivano reazioni di ogni tipo, e per lei i numeri si moltiplicano a vista d’occhio. La De Panicis ha infatti quasi raggiunto quota un milione e mezzo di followers ma il motivo è presto detto. Provate a dare un’occhiata ai suoi scatti. Vi renderete conto che sui social brilla una stella decisa a far parlare di sé, e non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di passare dai social alla musica, dalle passerelle ai grandi eventi, fino ai reality, con naturalezza e incredibile eleganza.