Elisabetta Gregoraci, bikini bollente in prima pagina – FOTO

Elisabetta Gregoraci in prima pagina lascia senza fiato con immagini in costume clamorose, la showgirl più in forma che mai: scatti da urlo

Letteralmente scatenata, in vista di questa estate 2022, come ci ha già dimostrato con diversi scatti da urlo, capaci di confermarci tutto il suo fascino diventato ormai da tempo iconico ed irresistibile. Elisabetta Gregoraci sarà una delle protagoniste annunciate delle prossime settimane e dei prossimi mesi, e lo ribadisce in prima persona.

Elisabetta Gregoraci alza il volume, l’intervista in prima pagina svela lati inediti

La showgirl calabrese 42 enne, che ancora una volta, come lo scorso anno, sarà alla conduzione del ‘Tour Battiti Live’. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’. Un’intervista che ha visto una location molto particolare per essere realizzata, vale a dire l’isola di Lampedusa. Un luogo magico e capace di esaltare al massimo la bellezza e la sensualità della Gregoraci.

La quale però racconta che c’è stato qualche piccolo inconveniente: “Sul set mi è successo di tutto – spiega nella didascalia dell’ultimo post su Instagram, che presenta alcuni estratti dell’intervista – Tra onde del mare, accessori persi o volati via col vento fino ad essere scivolata su uno scoglio con conseguente ferita al piede. Però il risultato finale per me è pazzesco”. E ha aggiunto nell’intervista, svelando alcuni lati di sé meno conosciuti: “Mi emoziono facilmente, sono romantica e mi capita di commuovermi per un film o per una canzone. Mi piace piacere e attirare complimenti, per me è una vittoria ma non mi basta, voglio scrivere il mio lieto fine e la mia favola“.

Gregoraci, uno scatto dopo l’altro è micidiale: fisico perfetto in costume, magnifica e seducente

Una favola sono, effettivamente, i numerosi scatti in costume. Da quello in prima pagina, fino a tutti gli altri che appaiono all’interno dell’articolo che la riguarda, a corredo della lunga intervista. Immagini indimenticabili, che fanno risaltare una volta di più il fisico statuario di Elisabetta, davvero perfetta in bikini, in ogni dettaglio, dalla vertiginosa scollatura ai fianchi sinuosi e alle lunghe gambe. Un capolavoro che non passa inosservato e che naturalmente attira per davvero l’attenzione e gli omaggi da parte dei numerosissimi fan del web. I quasi due milioni di followers di Elisabetta su Instagram si esaltano per il suo fascino e la sua sensualità senza tempo e la ricoprono di like e di messaggi di adorazione. Ne eravamo già sicuri prima, ora ancor di più, con lei sarà una estate da sogno.