Zaira Nara con la giacca aperta e nulla sotto: più piccante della sorella

Zaira Nara si dimostra più “piccante” della sorella. La modella argentina, infatti, ha messo in difficoltà tutti i suoi fan pubblicando un post che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Il carosello, infatti, ha raggiunto in breve tempo un numero cospicuo di “mi piace” e di commenti, seguendo, di fatto, la scia della sorella Wanda.

Abbiamo imparato a conoscere Wanda Nara in tutti i modi possibili. La modella argentina ha dato sempre il meglio di sè attraverso i social network come Instagram. C’è anche chi, però, è meno nota, ma che sembra seguire le orme della sorella. Stiamo parlando di Zaira Nara. La sorella minore della procuratrice e compagna di vita di Mauro Icardi, infatti, sta raccogliendo un buon successo sui social.

Seguendo lo stesso “cursus honorum” di Wanda, Zaira Nara si è fatta conoscere ben presto in Argentina e poi, man mano, ha avuto la capacità di far conoscere il proprio nome in tutto il mondo. Instagram ha contribuito a darle questa visibilità. Seppur non distante da quello della sorella, Zaira Nara vanta, comunque un seguito molto importante, che sta continuando a crescere con una certa regolarità. Qualcosa che, di fatto, sta continuando a succedere anche a Wanda, che, ha superato i 12 milioni di followers.

Zaira Nara, sensualità da tutti i pori: sguardo da KO!

Zaira Nara riesce ad essere comunque a dare prova della sua immensa sensualità attraverso Instagram. La modella argentina riscuote un successo importante sulla nota piattaforma social. Chiaro, il seguito è più o meno un terzo rispetto a quello della sorella, infatti, si aggira intorno ai 4,6 milioni di utenti, ma il risultato, per larghi tratti, non varia, anzi. Come succede per Wanda, anche Zaira può contare un seguito molto importante. I fan non perdono mai l’occasione di mettere like o commentare i post che vedono protagonista Zaira.

I commenti, come nel caso di Wanda, sono ricchi di complimenti e di messaggi di apprezzamento. Una cosa che accade sempre, anche con il post pubblicato qualche ora fa e che vede Zaira Nara assoluta protagonista. La modella argentina è al centro di un carosello composto tra due foto e da un video. Nel filmato la modella è intenta a truccarsi adoperando un lucidalabbra. Nel video è possibile ammirare tutta l’eleganza e la sensualità della modella. Qualcosa di inaspettato per i fan che hanno assaltato la sezione commenti.