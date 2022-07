Milan, annuncio da sogno: “Maldini prende domani Dybala se…”

La pista è concreta, il Milan la segue e può chiudere: serve però un cambio di rotta che potrebbe arrivare a breve.

Le lacrime, poi la rabbia dei tifosi, una trattativa che sembrava chiusa e che invece è saltata almeno al momento “per colpa” di Lukaku.

Dybala sembrava già pronto a vestire la casacca dell’Inter. Gli annunci di Marotta sembravano chiudere il capitolo, e i sostenitori della Juve avevano già dato vita al tam tam mediatico, agli hashtag e agli attacchi diretti all’argentino.

L’arrivo di Big Rom a Milano ha però cambiato le carte in tavola. l’Inter vorrebbe ancora chiudere con l’ex bianconero, ma ha abbassato le condizioni, mentre l’agente di Dybala sembra fermo sulle sue posizioni. Qualcosa potrebbe cambiare, ma il tempo perso ha messo in corsa anche altri club, fra i quali il Milan. Maldini e Massara ci pensano, attendono, e potrebbero davvero piazzare il colpo.

Dybala al Milan, si può: ecco cosa manca

Arrivano conferme, chiare, e anche abbastanza importanti. Paulo Dybala potrebbe diventare un calciatore del Milan, e non rifiuterebbe la destinazione in un progetto molto ambizioso. Maldini e Massara ci pensano, riflettono sul colpo, ma di certo non possono accontentare le richieste del calciatore, ancora molto alte.

La vicenda quindi si complica, perché nel caos di questi giorni non c’è solo la scelta della nuova squadra, l’impasse dell’Inter e le tante richieste. C’è in ballo anche la credibilità di Antun, che dopo aver rifiutato le proposte della Juve non può accettare offerte di contratto troppo al ribasso.

Per il Milan però a queste cifre l’affare è praticamente impossibile. Serve un concreto sconticino. Una risposta più vicina alle possibilità economiche del Milan che sarebbe pronto a chiudere il colpo. La palla passerebbe poi a Pioli che non faticherebbe a trovargli una collocazione e a rendere lo il faro del suo nuovo Milan. Servirebbe un accordo attorno ai 6 milioni per farla breve, e in tal caso davvero la pista potrebbe scaldarsi in pochi giorni. Maldini attende, pronto come sempre a fiondarsi su un calciatore che sembra davvero destinato a trovare casa a Milano.