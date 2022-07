Miriam Leone toglie il fiato in Sicilia: il costume c’è ma non si vede

Miriam Leone decisamente da togliere il fiato. In questo momento si sta godendo un periodo di puro e meritato relax. Dove lo sta trascorrendo? Ovviamente nella sua amata ed adorata Sicilia. L’attrice davvero non può farne a meno di andarci

E fa più che bene visto che si tratta di una delle regioni più belle, specialmente in questo periodo, visto che è frequentata da moltissimi turisti. Proprio questi ultimi, dopo essersi accorti che anche l’attrice si trova lì, la stanno cercando ovunque per potersi scattare una foto o farsi firmare una autografo. Impresa a dir poco impossibile, però qualcosa in merito ce l’ha regalata: una straordinaria immagine che sta facendo il giro dei social – FOTO

Miriam Leone, una sirena in Sicilia: bellezza infinita

Noi non abbiamo più parole per descriverla. Davvero una bellezza della natura, non potrebbe essere altrimenti. Davvero non sappiamo più cosa dire in merito quando si tratta dell’attrice nativa di Catania. Proprio dalla città siciliana incanta tutti con una foto che davvero non sta né in cielo e né in terra e che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Davvero non sappiamo più cosa dire in merito perché tutti gli aggettivi e le parole che la riguardano le abbiamo finite tutte. Una bellezza incontenibile, una vera e propria rarità. Da come avete ben potuto notare dal titoli la 37enne ci delizia con una foto direttamente scattata dal mare in cui è completamente stesa su delle pietre (al posto della sabbia) mentre sfoggia un costume che mette in evidenza le sue straordinarie forme. Una volta che avrete visto questa opera d’arte non sarete più gli stessi. Adesso, però, bando alle ciance visto che stiamo arrivati al momento in cui stavate tutti quanti voi aspettando. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi perché quello che visionerete adesso di farà venire completamente i migliori mal di testa possibili. Buona visione.

Miriam Leone, gambe infinite: sguardo troppo sexy – FOTO

Avete mai visto una sirena dal vivo? Noi no, ma ci siamo accontentati di questa foto che ci ha regalato proprio la nostra Miriam. Cos’altro bisogna aggiungere dopo aver visto questo capolavoro del genere? Assolutamente niente. Proprio come se fosse un quadro bisogna rimanere in religioso silenzio ed osservate con calma il tutto. Gambe che sembrano davvero non finire mai, una accavallata sull’altra mentre i piedi vengono bagnati dal mare limpido e cristallino.