Antonella Mosetti, vacanza bollente: lato ‘A’ chiede “aiuto”

La vacanza di Antonella Mosetti si sta trasformando in un qualcosa di decisamente bollente. Lo dimostra il suo ultimo scatto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che non ha bisogno di presentazioni

Davvero questa volta ci sentiamo in enorme difficoltà visto che veramente non sappiamo cosa dire in merito. Ovviamente non si tratta affatto di una cosa negativa, ci mancherebbe altro: anzi, quando si parla della showgirl televisiva italiana continuiamo a rimanere davvero senza parole per la straordinaria bellezza che riesce ad emanare anche semplicemente da uno scatto. Guardare per credere il tutto – FOTO

Antonella Mosetti, scatto da urlo: fin troppo bollente

Probabilmente neanche lei si è accorta che il forte caldo ci sta mandando completamente fuori di testa. Con le sue foto, però, ci sta dando davvero il colpo di grazia che non meritiamo affatto. O forse sì? Fatto sta che andiamo volentieri al tappeto con un suo scatto che sta catturando l’attenzione dei suoi follower. Se non avete ancora capito, o non vi è chiaro, di cosa stiamo parlando non vi resta di fare altro che rimanere collegati qui con noi e visionare il suo capolavoro che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visto con la massima attenzione. Anzi, più e più volte visto che davvero merita. Per chi non lo sapesse (tranne i suoi fan che non si perdono un solo aggiornamento dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘) in questo momento si trova in Spagna, precisamente all’isola di Ibiza dove si sta rilassando e sta facendo vedere a tutti la sua straordinaria ed infinita bellezza. Anche il suo bikini che, a quanto pare, è molto in difficoltà. Anche noi abbiamo notato questa cosa e non sappiamo davvero come trovare una soluzione.

Antonella Mosetti, lato ‘A’ esplosivo: bikini troppo stretto – FOTO

Ed eccola qui, sempre più bollente che mai. Il sole bacia le più belle ed in questo caso lo conferma assolutamente. Occhiali da sole in bella vista, così come il suo tatuaggio tra i due seni ed un lato ‘A’ fin troppo esplosivo e che non riesce a contenere le sue forme. Lo si nota dal fatto che si può intravedere una parte “non abbronzata” rispetto al resto del corpo. In conclusione una gonna di jeans corta con delle gambe che sembrano davvero non finire mai.