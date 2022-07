Milan, scambio di documenti: prima cessione per Maldini e Massara

Il Milan dice ok e la cessione è definitiva: Maldini e Massara fra entrate e uscite iniziano a dare forma alla prossima avventura rossonera.

La nuova stagione è ufficialmente iniziata, e in casa Milan si respira aria di mobilitazione. Fra calciatori in arrivo, trattative da concludere e qualche rimpianto, sono diversi i calciatori in uscita.

Maldini e Massara hanno ben chiaro il percorso da affrontare. Serve fare cassa ma anche sfoltire la rosa per trovare quelle pedine funzionali al gioco di Pioli. Il tecnico dopo una stagione ha chiarito alla dirigenza quali sono gli intoccabili, chi può partire e chi ancora deve fare esperienza per tornare più forte di prima.

Con il campionato che fra circa 40 giorni prenderà il via, i tecnici spingono quindi per avere rose già complete, e questo fattore non è da sottovalutare. Ecco perché il Milan ha effettuato la prima cessione e si appresta a stringere la mano ad altri club per cambiare volto ad alcuni reparti.

Milan, arriva la cessione dell’attaccante: resta in Serie A

L’arrivo di Origi chiude la strada ad altri innesti. Il ruolo di centravanti sarà quindi un affare condiviso dall’ex Liverpool con Olivier Giroud, decisivo nella passata stagione per il successo in Serie A. Ecco perché il capitolo in attacco sembra chiuso, in attesa di centrare gli obiettivi in difesa e in mediana.

Si va quindi verso una serie di addii e il primo si è concretizzato nelle scorse ore. Il Milan ha infatti detto sì a Corvino, cedendo al Lecce Lorenzo Colombo. La formula scelta è quella del prestito e l’attaccante arriva dopo una stagione interessante alla Spal.

Nell’ultimo anno in Serie B Colombo ha disputato 6 reti in 34 partite e ora troverà spazio in Serie A con più continuità. Il Lecce avrà poi la possibilità di esercitare il diritto di riscatto e il Milan il controriscatto per tenere sotto controllo un prospetto molto interessante. Poi proseguiranno le altre operazioni in casa Milan. il prossimo in partenza è Mattia Caldara, pronto a salutare per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. L’Empoli si è fatta avanti ma c’è anche il Bologna.