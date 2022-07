Cristina Buccino, lingua birichina: selfie da togliere il fiato

Un altro grandissimo successo firmato da Cristina Buccino. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti quando si parla della nativa di Castrovillari che continua a deliziarci con delle nuove foto postate su Instagram

Anche perché, tutto quello che pubblica, diventa inevitabilmente un successo. Proprio come la sua ultima immagine che non può passare assolutamente inosservata e merita di essere vista con la massima attenzione da parte non solo dei suoi follower ma di tutti i fan che non si perdono un solo aggiornamento da parte della modella ed influencer che veramente mostra, ogni volta, tutta la sua straordinaria bellezza ed altro. Guardare per credere – FOTO

Cristina Buccino, il selfie ci manda ko: da mozzafiato

Vogliamo essere chiari già dall’inizio: dimenticatevi delle foto in cui la protagonista in alto posa in bikini o altro. Questa volta il luogo è decisamente diverso. Anzi, dimenticatevi anche del fatto che la stessa non si trova in Spagna (dove ci ha deliziato con le ultime foto che ci hanno fatto mandare completamente in tilt), ma è ritornata in Italia. Ovviamente non sappiamo se per sempre oppure una toccata e fuga, ma sinceramente poco importa. Quello che interessa maggiormente è che la stessa abbia aggiornato ulteriormente il suo canale ufficiale social con una foto che non sta né in cielo e né in terra e che merita di essere vista e rivista più di una volta ed in più occasioni. Se credete che stiamo esagerando allora non vi resta altro che attendere qui con noi per guardare il suo capolavoro. Anche in questo caso il successo era decisamente scontato: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di chi la segue con tanto interesse. Adesso, però, siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Cristina Buccino, la linguaccia ci mette al tappeto: senza parole – FOTO

Direttamente dalla Toscana, precisamente da Volterra, la bellissima calabrese ci delizia con una immagine che non poteva passare inosservata. Dietro di lei una quantità importante di sale del luogo, ma quello che interessa particolarmente è il suo primo piano. In bianco e nero merita decisamente di più. La sua “linguaccia” altrettanto. E’ proprio il selfie che stavamo aspettando e che ci può svoltare decisamente la giornata. Null’altro da dire in merito, se non farle nuovamente tantissimi complimenti per l’ennesima gioia che ci ha regalato.