Michela Quattrociocche, vacanza bollente: mai come il suo bikini

Anche per Michela Quattrociocche sono iniziate le meritatissime vacanze. I suoi follower non hanno potuto non notare le sue infinite ‘stories’ pubblicate direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram, che meritano moltissimo

Come sempre i suoi fan si tengono sempre aggiornati in merito a quello che l’attrice decide di pubblicare sui socia. Non si perdono nulla tra post, video ed altro: il successo è sempre assicurato. Proprio come la sua ultima immagine pubblicata sul suo canale che sta avendo davvero tutto quello che merita: ovvero una pioggia infinita di “like” ed anche commenti di approvazione da parte anche delle sue amiche che non hanno potuto fare altro che inchinarsi alla sua incantevole bellezza. Andiamo a scoprire insieme la sua ultima – FOTO

Michela Quattrociocche, che abbia inizio la sua vacanza

Da come hanno potuto notare i suoi 505mila follower di Instagram, che non si perdono nulla di lei, anche per Michela Quattrociocche sono iniziate le meritate vacanze. Non è ancora chiaro il posto in cui si trovi, anche se per molti si tratta della Campania. Il panorama che c’è intorno a lei non ha davvero bisogno di parole e nemmeno di essere commentato. Così come il soggetto in questione che, anche in questa occasione, davvero sta facendo mandare in tilt tutti quanti noi con uno scatto che merita di essere visto e rivisto in più di una occasione. Davvero da rimanere senza fiato. Una immagine che somiglia molto ad un’opera d’arte. Davvero non sappiamo più cos’altro dire quando ci riferiamo a lei. Questa volta (così come in altre occasioni) ci regala un sorriso a 32 denti che non ha alcun bisogno di presentazione. Stesso discorso vale anche per il suo bikini che definire esplosivo è assolutamente troppo poco. Siamo consapevoli che abbiamo alzato, inevitabilmente, il vostro livello di curiosità. Non temete visto che siamo arrivati al punto che tutti quanti voi stavate aspettando con estrema ansia: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo .

Michela Quattrociocche, bikini fin troppo esplosivo: che fisico – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sorridente che mai. Dopo aver fatto un bel tuffo in mare, direttamente dalla barca dove ha posato in questo vero e proprio capolavoro, possiamo notare tutto il suo splendore. Un fisico semplicemente perfetto, un bikini in bela vista e quel sorriso che veramente ci manda completamente fuori di testa. Non stavamo aspettando altro se non una sua foto che, puntualmente, è arrivata.